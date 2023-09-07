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НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября - РИА Новости, 07.09.2023
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00:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/missiya-1894648688.html
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября - РИА Новости, 07.09.2023
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября, сообщил на пресс-конференции в среду научный руководитель миссии Генри Стоун. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:00
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября, сообщил на пресс-конференции в среду научный руководитель миссии Генри Стоун. "Мы готовимся к запуску 5 октября", - сообщил представитель НАСА. Запуск спутника осуществит ракета-носитель ​​Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал. Планируется, что путешествие зонда к Psyche, который в три раза дальше от Земли, чем Марс, займет несколько лет. "Нам предстоит долгое путешествие, астероид Psyche находится в поясе астероидов, расположенных между Марсом и Юпитером", - пояснил ученый. По расчету специалистов, аппарат достигнет орбиты астероида лишь летом 2029 года, после чего будет совершать облеты вокруг него на различной высоте, максимальное приближение к его поверхности, как ожидается, составит около 65 километров. Планируется, что зонд будет находится на орбите астероида около 26 месяцев, официальное окончание основной миссии аппарата сейчас намечено на ноябрь 2031 года. Планируется, что во время своей работы на орбите астероида зонд будет не только фотографировать, но измерять магнитосферу и собирать другие данные. В НАСА подчеркивают, что полет к Psyche станет первой попыткой землян изучить космическое тело, которое, как считается сейчас, по большей части имеет металлическую поверхность. "Зонд посетит и увидит богатый металлом астероид впервые в истории", - сказала на брифинге в среду руководитель отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз. Как рассказали в НАСА в связи со скорым запуском миссии, работа над ней ведется с 2011 года, за это время в нем приняли участие более 2 тысяч ученых, инженеров и других специалистов из НАСА и других стран.
https://ria.ru/20230901/luna-25-1893538571.html
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космос - риа наука, наса, канаверал, земля, марс
Космос - РИА Наука, НАСА, Канаверал, Земля, Марс
НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября

Генри Стоун: зонд НАСА стартует к металлическому астероиду Psyche 5 октября

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября, сообщил на пресс-конференции в среду научный руководитель миссии Генри Стоун.
«
"Мы готовимся к запуску 5 октября", - сообщил представитель НАСА. Запуск спутника осуществит ракета-носитель ​​Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал.
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Планируется, что путешествие зонда к Psyche, который в три раза дальше от Земли, чем Марс, займет несколько лет.
"Нам предстоит долгое путешествие, астероид Psyche находится в поясе астероидов, расположенных между Марсом и Юпитером", - пояснил ученый. По расчету специалистов, аппарат достигнет орбиты астероида лишь летом 2029 года, после чего будет совершать облеты вокруг него на различной высоте, максимальное приближение к его поверхности, как ожидается, составит около 65 километров. Планируется, что зонд будет находится на орбите астероида около 26 месяцев, официальное окончание основной миссии аппарата сейчас намечено на ноябрь 2031 года.
Планируется, что во время своей работы на орбите астероида зонд будет не только фотографировать, но измерять магнитосферу и собирать другие данные.
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В НАСА подчеркивают, что полет к Psyche станет первой попыткой землян изучить космическое тело, которое, как считается сейчас, по большей части имеет металлическую поверхность.
«
"Зонд посетит и увидит богатый металлом астероид впервые в истории", - сказала на брифинге в среду руководитель отдела планетарных исследований НАСА Лори Глейз.
Как рассказали в НАСА в связи со скорым запуском миссии, работа над ней ведется с 2011 года, за это время в нем приняли участие более 2 тысяч ученых, инженеров и других специалистов из НАСА и других стран.
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