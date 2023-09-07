https://ria.ru/20230907/migratsiya-1894750284.html
Затулин предложил создать министерство по делам миграции
Затулин предложил создать министерство по делам миграции - РИА Новости, 07.09.2023
Затулин предложил создать министерство по делам миграции
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин предложил президенту России Владимиру Путину в перспективе создать министерство по делам миграции,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:16
2023-09-07T14:16
2023-09-07T14:16
политика
россия
константин затулин
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин предложил президенту России Владимиру Путину в перспективе создать министерство по делам миграции, сообщила пресс-служба депутата в его телеграм-канале. "...Нужно создавать, и, кстати говоря, я обратился по этому поводу к президенту и предложил рассмотреть возможность в перспективе, не сейчас, создания министерства по делам миграции", - приводит в сообщении слова Затулина его пресс-служба. Парламентарий отметил, что для продуманной миграционной политики в России нет ответственного исполнителя, сейчас эти функции возложены на МВД. "МВД - специалист в борьбе с преступностью, по идее. Как же мы можем считать, что МВД, которое является специалистом в борьбе с преступностью, может решать задачи экономические, социальные, национальные, внешнеполитические? Это не его удел", - полагает Затулин. Он подчеркнул, что МВД всегда, как и ФСБ, будет играть большую роль в обеспечении миграционного процесса. Однако где создавать привилегии для того, чтобы туда ехали мигранты, где их, наоборот, не создавать, откуда черпать миграционные потоки, откуда, напротив, их перекрывать - это всё же вопросы большой политики, отметил Затулин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, константин затулин, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, Владимир Путин
Затулин предложил создать министерство по делам миграции
Затулин предложил Путину в перспективе создать министерство по делам миграции
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин предложил президенту России Владимиру Путину в перспективе создать министерство по делам миграции, сообщила пресс-служба депутата в его телеграм-канале
.
"...Нужно создавать, и, кстати говоря, я обратился по этому поводу к президенту и предложил рассмотреть возможность в перспективе, не сейчас, создания министерства по делам миграции", - приводит в сообщении слова Затулина его пресс-служба.
Парламентарий отметил, что для продуманной миграционной политики в России нет ответственного исполнителя, сейчас эти функции возложены на МВД. "МВД - специалист в борьбе с преступностью, по идее. Как же мы можем считать, что МВД, которое является специалистом в борьбе с преступностью, может решать задачи экономические, социальные, национальные, внешнеполитические? Это не его удел", - полагает Затулин.
Он подчеркнул, что МВД всегда, как и ФСБ
, будет играть большую роль в обеспечении миграционного процесса. Однако где создавать привилегии для того, чтобы туда ехали мигранты, где их, наоборот, не создавать, откуда черпать миграционные потоки, откуда, напротив, их перекрывать - это всё же вопросы большой политики, отметил Затулин.
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