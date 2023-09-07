https://ria.ru/20230907/mfti-1894780557.html

В МФТИ заявили, что не планируют запрещать студентам использовать ИИ

В МФТИ заявили, что не планируют запрещать студентам использовать ИИ - РИА Новости, 07.09.2023

В МФТИ заявили, что не планируют запрещать студентам использовать ИИ

Московский физико-технический институт не планирует запрещать студентам использовать искусственный интеллект при подготовке дипломных работ, вуз приветствует... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:03

2023-09-07T16:03

2023-09-07T16:36

общество

дмитрий ливанов

московский физико-технический институт

ии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский физико-технический институт не планирует запрещать студентам использовать искусственный интеллект при подготовке дипломных работ, вуз приветствует оригинальное мышление, что не противоречит использованию современных технологий, заявил РИА Новости ректор вуза Дмитрий Ливанов. "Нашим студентам не надо ничего запрещать или разрешать, они сами решают, как им действовать, но понятно, что мы приветствуем оригинальное мышление, и это не противоречит использованию современных технологий. Использование технологий искусственного интеллекта, таких как СhatGPT, не означает, что человек не самостоятельно выполнил работу", - сказал Ливанов. Он отметил, что знания студента выясняются при личной беседе преподавателя, экзаменатора и студента. "Поэтому мы абсолютно спокойно относимся, бессмысленно ограничивать распространение современных технологий, но очень важна индивидуальная работа экзаменатора, преподавателя и студента", - заключил ректор.

https://ria.ru/20230907/diagnoz-1894763755.html

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общество, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, ии