https://ria.ru/20230907/mesto-1894843547.html

Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена - РИА Новости, 07.09.2023

Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять пост американского лидера, если понадобится. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:55

2023-09-07T19:55

2023-09-07T19:55

в мире

сша

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять пост американского лидера, если понадобится. "Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке", - заявила Харрис в интервью CBS News. Так она ответила на вопрос ведущей о том, готова ли занять пост верховного главнокомандующего, если нынешней администрации удастся избраться на новый срок и в свете сомнений в возможностях Байдена, которому на момент его завершения будет 86 лет. Как заявила Харрис, Байден добивается реализации целей, и как раз такой лидер нужен американцам. Вице-президент США является вторым лицом государства, в случае невозможности исполнения обязанностей главой страны, в должность вступит его заместитель.

https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html

https://ria.ru/20230829/desantis-1892802636.html

сша

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в мире, сша, джо байден, камала харрис