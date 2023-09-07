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Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена
Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена - РИА Новости, 07.09.2023
Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять пост американского лидера, если понадобится. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:55
2023-09-07T19:55
2023-09-07T19:55
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова занять пост американского лидера, если понадобится. "Да, если возникнет нужда. Но Джо Байден будет в порядке", - заявила Харрис в интервью CBS News. Так она ответила на вопрос ведущей о том, готова ли занять пост верховного главнокомандующего, если нынешней администрации удастся избраться на новый срок и в свете сомнений в возможностях Байдена, которому на момент его завершения будет 86 лет. Как заявила Харрис, Байден добивается реализации целей, и как раз такой лидер нужен американцам. Вице-президент США является вторым лицом государства, в случае невозможности исполнения обязанностей главой страны, в должность вступит его заместитель.
https://ria.ru/20230902/ramasvami-1893793612.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Вице-президент США заявила о готовности занять место Байдена
Камала Харрис заявила, что готова занять место Байдена, если понадобится