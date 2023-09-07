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Бывший мэр Мехико станет кандидатом в президенты Мексики - РИА Новости, 07.09.2023
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04:51 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/meksika-1894658782.html
Бывший мэр Мехико станет кандидатом в президенты Мексики
Бывший мэр Мехико станет кандидатом в президенты Мексики - РИА Новости, 07.09.2023
Бывший мэр Мехико станет кандидатом в президенты Мексики
Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо стала победительницей во внутреннем голосовании правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena и будет... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:51
2023-09-07T04:51
мексика
андрес мануэль лопес обрадор
сонора
в мире
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МЕХИКО, 7 сен - РИА Новости. Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо стала победительницей во внутреннем голосовании правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena и будет представлять эту партию на предстоящих в 2024 году выборах президента республики. "Всесторонний анализ данных позволяет нам с несомненностью заключить, что Клаудия Шейнбаум Пардо получила наилучшую позицию, чтобы считаться координатором комитетов по защите четвертой трансформации", - заявил в ходе церемонии губернатор штата Сонора, один из лидеров Morena Альфонсо Дурасо. В рамках партийных праймериз, на которых участники движения выбирали замену уходящему в следующем году из политики президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, основателю и лидеру Morena, за лидерство помимо Шейнбаум боролись бывший министр иностранных дел Марсело Эбрард, бывший министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес, сенатор Рикардо Монреаль, лидер входящей в альянс Партии трудящихся Херардо Фернандес Норонья и сенатор Мануэль Веласко. Эбрард перед оглашением результатов праймериз заявил о необходимости провести повторное голосование среди членов организации, поскольку в ходе подсчета порядка 14% бюллетеней были признаны оформленными с нарушениями. После того, как лидеры партии отказались прерывать избирательный процесс и заверили, что нарушения были устранены, команда экс-главы МИД отказалась от участия в итоговом мероприятии оглашения результатов. Как заявил политик в комментариях радиостанции Formula, в понедельник он проведет встречу со своей командой, чтобы определить свое будущее в президентской партии и в президентской гонке. Ожидается, что президент Лопес Обрадор по возвращении из Колумбии проведет 10 сентября встречу с Шейнбаум и остальными участниками праймериз, после чего начнется формальная передача лидерских полномочий в движении Morena, а сама Шейнбаум будет официально зарегистрирована кандидатом в президенты Мексики.
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мексика, андрес мануэль лопес обрадор, сонора, в мире
Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Сонора, В мире
Бывший мэр Мехико станет кандидатом в президенты Мексики

Экс-мэр Мехико Шейнбаум станет кандидатом в президенты Мексики в 2024 году

© Flickr / edansЦентральная улица Мехико – Пасео-де-ла-Реформа
Центральная улица Мехико – Пасео-де-ла-Реформа - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Flickr / edans
Центральная улица Мехико – Пасео-де-ла-Реформа. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 сен - РИА Новости. Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо стала победительницей во внутреннем голосовании правящего в Мексике Движения национального возрождения Morena и будет представлять эту партию на предстоящих в 2024 году выборах президента республики.
«
"Всесторонний анализ данных позволяет нам с несомненностью заключить, что Клаудия Шейнбаум Пардо получила наилучшую позицию, чтобы считаться координатором комитетов по защите четвертой трансформации", - заявил в ходе церемонии губернатор штата Сонора, один из лидеров Morena Альфонсо Дурасо.
В рамках партийных праймериз, на которых участники движения выбирали замену уходящему в следующем году из политики президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, основателю и лидеру Morena, за лидерство помимо Шейнбаум боролись бывший министр иностранных дел Марсело Эбрард, бывший министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес, сенатор Рикардо Монреаль, лидер входящей в альянс Партии трудящихся Херардо Фернандес Норонья и сенатор Мануэль Веласко.
Эбрард перед оглашением результатов праймериз заявил о необходимости провести повторное голосование среди членов организации, поскольку в ходе подсчета порядка 14% бюллетеней были признаны оформленными с нарушениями. После того, как лидеры партии отказались прерывать избирательный процесс и заверили, что нарушения были устранены, команда экс-главы МИД отказалась от участия в итоговом мероприятии оглашения результатов. Как заявил политик в комментариях радиостанции Formula, в понедельник он проведет встречу со своей командой, чтобы определить свое будущее в президентской партии и в президентской гонке.
Ожидается, что президент Лопес Обрадор по возвращении из Колумбии проведет 10 сентября встречу с Шейнбаум и остальными участниками праймериз, после чего начнется формальная передача лидерских полномочий в движении Morena, а сама Шейнбаум будет официально зарегистрирована кандидатом в президенты Мексики.
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