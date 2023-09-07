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Эксперт назвал условие, при котором Маск будет достоин Нобелевской премии - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/mask-1894831140.html
Эксперт назвал условие, при котором Маск будет достоин Нобелевской премии
Эксперт назвал условие, при котором Маск будет достоин Нобелевской премии - РИА Новости, 07.09.2023
Эксперт назвал условие, при котором Маск будет достоин Нобелевской премии
Илон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если он полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:44
2023-09-07T18:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
илон маск
в мире
сша
игорь коротченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Илон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если он полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой ядерной войны, заявил в четверг РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на отрывки биографии Маска сообщил, что предприниматель приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на Черноморский флот. Как уточняется, Маск беспокоился из-за того, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла применить ядерное оружие. "Чисто с интеллектуальных, общечеловеческих, философских подходов позиция Маска представляется абсолютно точной и оправданной. Если он примет решение об отключении ВСУ вообще от любых форматов поддержки за счет системы Starlink, это может стать поводом для выдвижения его на Нобелевскую премию мира, которая будет в данном случае гораздо более авторитетной, чем в случае тех фриковых персонажей, которых Нобелевский комитет выдвигал в последние годы на данную номинацию", - считает Коротченко. По его мнению, тезисы CNN подтвердить сложно, но если они верны, то сам мотив Маска понятен. "Маск как человек, за счет своих финансовых и интеллектуальных ресурсов стоящий может быть даже выше по своему пониманию ситуации и ее оценки, чем ключевые лица администрации Байдена, мог принять такое решение во имя высших интересов США", - пояснил аналитик. Коротченко подчеркнул, что подход Маска, "топовой фигуры в американском бизнес-сообществе и всемирно известного предпринимателя", представляется абсолютно правильным, поскольку реализуемая Вашингтоном политика балансирования в кризисе вокруг Украины на грани может закончится всемирной ядерной катастрофой. "В этом плане никакие военно-политические устремления нынешнего руководства США не стоят реального риска в случае "форс-мажора" вокруг Украины заполучить ядерный удар от России или спровоцировать такое развитие событий, которое приведет к обмену взаимными ядерными ударами", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html
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россия, украина, илон маск, в мире, сша, игорь коротченко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Илон Маск, В мире, США, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт назвал условие, при котором Маск будет достоин Нобелевской премии

Коротченко: если Маск лишит ВСУ Starlink, он будет достоин Нобелевской премии

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Илон Маск будет достоин выдвижения на соискание Нобелевской премии мира в случае, если он полностью лишит ВСУ поддержки системой Starlink во избежание мировой ядерной войны, заявил в четверг РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на отрывки биографии Маска сообщил, что предприниматель приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на Черноморский флот. Как уточняется, Маск беспокоился из-за того, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла применить ядерное оружие.
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"Чисто с интеллектуальных, общечеловеческих, философских подходов позиция Маска представляется абсолютно точной и оправданной. Если он примет решение об отключении ВСУ вообще от любых форматов поддержки за счет системы Starlink, это может стать поводом для выдвижения его на Нобелевскую премию мира, которая будет в данном случае гораздо более авторитетной, чем в случае тех фриковых персонажей, которых Нобелевский комитет выдвигал в последние годы на данную номинацию", - считает Коротченко.
По его мнению, тезисы CNN подтвердить сложно, но если они верны, то сам мотив Маска понятен. "Маск как человек, за счет своих финансовых и интеллектуальных ресурсов стоящий может быть даже выше по своему пониманию ситуации и ее оценки, чем ключевые лица администрации Байдена, мог принять такое решение во имя высших интересов США", - пояснил аналитик.
Коротченко подчеркнул, что подход Маска, "топовой фигуры в американском бизнес-сообществе и всемирно известного предпринимателя", представляется абсолютно правильным, поскольку реализуемая Вашингтоном политика балансирования в кризисе вокруг Украины на грани может закончится всемирной ядерной катастрофой. "В этом плане никакие военно-политические устремления нынешнего руководства США не стоят реального риска в случае "форс-мажора" вокруг Украины заполучить ядерный удар от России или спровоцировать такое развитие событий, которое приведет к обмену взаимными ядерными ударами", - добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИлон МаскВ миреСШАИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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