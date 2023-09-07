https://ria.ru/20230907/marin-1894758184.html

Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики

Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики - РИА Новости, 07.09.2023

Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики

Один из самых популярных политиков Финляндии, бывшая глава правительства страны Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия и просит... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

в мире

финляндия

санна марин

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Один из самых популярных политиков Финляндии, бывшая глава правительства страны Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия и просит освободить её от обязанностей депутата парламента, сообщает в четверг Социал-демократическая партия, членом которой Марин является. "Член парламента, бывшая премьер-министр Санна Марин назначена стратегическим советником Института Тони Блэра… На основании своей новой должности Марин просит освободить её от обязанностей депутата", - сообщает партия. Марин - одна из самых популярных женщин Финляндии, стала в 34 года самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.

https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, санна марин