https://ria.ru/20230907/marin-1894758184.html
Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики
Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики - РИА Новости, 07.09.2023
Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики
Один из самых популярных политиков Финляндии, бывшая глава правительства страны Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия и просит... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:41
2023-09-07T14:41
2023-09-07T14:41
в мире
финляндия
санна марин
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Один из самых популярных политиков Финляндии, бывшая глава правительства страны Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия и просит освободить её от обязанностей депутата парламента, сообщает в четверг Социал-демократическая партия, членом которой Марин является. "Член парламента, бывшая премьер-министр Санна Марин назначена стратегическим советником Института Тони Блэра… На основании своей новой должности Марин просит освободить её от обязанностей депутата", - сообщает партия. Марин - одна из самых популярных женщин Финляндии, стала в 34 года самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.
https://ria.ru/20230406/marin-1863445378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, санна марин
В мире, Финляндия, Санна Марин
Экс-премьер Финляндии заявила о желании уйти из политики
Экс-премьер Финляндии Марин попросила снять с нее полномочия депутата парламента
ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Один из самых популярных политиков Финляндии, бывшая глава правительства страны Санна Марин хочет сложить с себя последние политические полномочия и просит освободить её от обязанностей депутата парламента, сообщает в четверг Социал-демократическая партия, членом которой Марин является.
"Член парламента, бывшая премьер-министр Санна Марин назначена стратегическим советником Института Тони Блэра
… На основании своей новой должности Марин просит освободить её от обязанностей депутата", - сообщает партия.
Марин - одна из самых популярных женщин Финляндии, стала в 34 года самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.