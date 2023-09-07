https://ria.ru/20230907/marikhuana-1894823722.html

В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками

В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 07.09.2023

В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками

Полиция Перу задержала россиянина Артема Сафонова по подозрению в продаже марихуаны, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:17

2023-09-07T18:17

2023-09-07T18:17

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Полиция Перу задержала россиянина Артема Сафонова по подозрению в продаже марихуаны, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте. "Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", - говорится в сообщении. Речь идет о 27-летнем Ренсо Бонилье Рейесе и о 39-летнем россиянине Артеме Игоревиче Сафонове. Газета называет Сафонова "возможным главой банды "Русские Сан-Хуана". По данным издания, у задержанных были изъяты оружие и три килограмма марихуаны.

https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html

https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894435314.html

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