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В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 07.09.2023
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18:17 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/marikhuana-1894823722.html
В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками
В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками - РИА Новости, 07.09.2023
В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками
Полиция Перу задержала россиянина Артема Сафонова по подозрению в продаже марихуаны, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:17
2023-09-07T18:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Полиция Перу задержала россиянина Артема Сафонова по подозрению в продаже марихуаны, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте. "Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", - говорится в сообщении. Речь идет о 27-летнем Ренсо Бонилье Рейесе и о 39-летнем россиянине Артеме Игоревиче Сафонове. Газета называет Сафонова "возможным главой банды "Русские Сан-Хуана". По данным издания, у задержанных были изъяты оружие и три килограмма марихуаны.
https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html
https://ria.ru/20230906/zaderzhanie-1894435314.html
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в мире, перу, лима (город)
В мире, Перу, Лима (город)
В Перу задержали россиянина по подозрению в торговле наркотиками

Полиция Перу задержала россиянина по подозрению в продаже марихуаны

© AP PhotoПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo
Полицейский . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Полиция Перу задержала россиянина Артема Сафонова по подозрению в продаже марихуаны, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте.
«
"Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес (провинция Лима)", - говорится в сообщении.
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Речь идет о 27-летнем Ренсо Бонилье Рейесе и о 39-летнем россиянине Артеме Игоревиче Сафонове. Газета называет Сафонова "возможным главой банды "Русские Сан-Хуана".
По данным издания, у задержанных были изъяты оружие и три килограмма марихуаны.
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