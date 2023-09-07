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Хинштейн выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова - РИА Новости, 07.09.2023
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13:34 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/mamedov-1894737651.html
Хинштейн выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
Хинштейн выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова - РИА Новости, 07.09.2023
Хинштейн выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
Скончался патриарх отечественных медиа Энвер Мамедов, без него мир отечественного ТВ был бы другим, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:34
2023-09-07T13:34
медиа - общество
энвер мамедов
александр хинштейн
совинформбюро
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Скончался патриарх отечественных медиа Энвер Мамедов, без него мир отечественного ТВ был бы другим, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале. Советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни. "Скончался патриарх отечественных медиа, фронтовик, разведчик Энвер Назимович Мамедов, лишь накануне отметивший 100-летний юбилей… Без него — мир отечественного ТВ был бы другим", - написал Хинштейн.Парламентарий выразил от себя и от имени комитета ГД по информполитике соболезнования семье Мамедова. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем, как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИД проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
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медиа - общество, энвер мамедов, александр хинштейн, совинформбюро
Медиа - Общество, Энвер Мамедов, Александр Хинштейн, Совинформбюро
Хинштейн выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова

Хинштейн назвал Энвера Мамедова патриархом отечественных медиа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЖурналист Энвер Мамедов
Журналист Энвер Мамедов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Журналист Энвер Мамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Скончался патриарх отечественных медиа Энвер Мамедов, без него мир отечественного ТВ был бы другим, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в телеграм-канале.
Советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни.
"Скончался патриарх отечественных медиа, фронтовик, разведчик Энвер Назимович Мамедов, лишь накануне отметивший 100-летний юбилей… Без него — мир отечественного ТВ был бы другим", - написал Хинштейн.
Парламентарий выразил от себя и от имени комитета ГД по информполитике соболезнования семье Мамедова.
Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем, как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР.
Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИД проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
Журналист Энвер Мамедов - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Академик РАХ Золотов рассказал о работе с Энвером Мамедовым
15 августа, 11:19
 
Медиа - ОбществоЭнвер МамедовАлександр ХинштейнСовинформбюро
 
 
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