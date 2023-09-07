https://ria.ru/20230907/mamedov-1894680421.html

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова - РИА Новости, 07.09.2023

Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова

Легендарный советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, скончавшийся на 101-м году жизни, был РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:03

2023-09-07T10:03

2023-09-07T10:03

медиа - общество

энвер мамедов

совинформбюро

союз журналистов россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Легендарный советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, скончавшийся на 101-м году жизни, был уникальным человеком, он сделал очень многое для советской медиаотрасли, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем, как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР. "Это уникальный человек, очень много сделавший для нашей советской еще, скажем так, медиаотрасли. Действительно, легендарный руководитель телевидения. От имени Союза журналистов России самые глубокие соболезнования семье и коллегам", - сказал Соловьев. По его словам, это огромная утрата для многих его коллег и учеников. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.

https://ria.ru/20230815/mamedov-1890145393.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, энвер мамедов, совинформбюро, союз журналистов россии