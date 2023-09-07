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Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.09.2023
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16:15 07.09.2023 (обновлено: 17:04 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/lukyanenko-1894784022.html
Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя
Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.09.2023
Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, убившего трех мирных жителей... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:15
2023-09-07T17:04
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, убившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 1 отделения 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины 35-летнего Олега Лукьяненко", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в марте 2022 года Лукьяненко в жилом доме в Мариуполе вел наблюдение. Заметив гражданского, зашедшего в подъезд, он потребовал от него предъявить документы, потом стал избивать, после чего вытащил на улицу и расстрелял. Спустя семь дней после убийства, Лукьяненко по рации получил приказ о "ликвидации" двигавшихся в его направлении гражданских мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки. Лукьяненко был признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Мариуполь
Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя

Командир ВСУ Лукьяненко получил пожизненное за убийство трех жителей Мариуполя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, убившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 1 отделения 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины 35-летнего Олега Лукьяненко", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, в марте 2022 года Лукьяненко в жилом доме в Мариуполе вел наблюдение. Заметив гражданского, зашедшего в подъезд, он потребовал от него предъявить документы, потом стал избивать, после чего вытащил на улицу и расстрелял.
Спустя семь дней после убийства, Лукьяненко по рации получил приказ о "ликвидации" двигавшихся в его направлении гражданских мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки.
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Лукьяненко был признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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