https://ria.ru/20230907/lukyanenko-1894784022.html

Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя

Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя - РИА Новости, 07.09.2023

Командир ВСУ получил пожизненный срок за убийство трех жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, убившего трех мирных жителей... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:15

2023-09-07T16:15

2023-09-07T17:04

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мариуполь

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы командира разведывательного батальона Вооруженных сил Украины, убившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении командира 1 отделения 74 отдельного разведывательного батальона вооруженных сил Украины 35-летнего Олега Лукьяненко", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в марте 2022 года Лукьяненко в жилом доме в Мариуполе вел наблюдение. Заметив гражданского, зашедшего в подъезд, он потребовал от него предъявить документы, потом стал избивать, после чего вытащил на улицу и расстрелял. Спустя семь дней после убийства, Лукьяненко по рации получил приказ о "ликвидации" двигавшихся в его направлении гражданских мужчины и женщины, которых он застрелил из снайперской винтовки. Лукьяненко был признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Лукьяненко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230904/srok-1894094651.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь