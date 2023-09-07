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Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка - РИА Новости, 07.09.2023
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15:07 07.09.2023 (обновлено: 15:25 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html
Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка
Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка - РИА Новости, 07.09.2023
Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка
Дело завели на жителя Алтайского края, которому потребовались деньги на лечение ребенка и он украл лошадей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:07
2023-09-07T15:25
происшествия
барнаул
алтайский край
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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Дело завели на жителя Алтайского края, которому потребовались деньги на лечение ребенка и он украл лошадей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, три лошади и жеребёнок паслись в селе Дружба на лужайке, привязанные веревкой к колышку, ночью они пропали. "Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи скота установили жителя города Барнаула 1981 года рождения. В содеянном мужчина признался и сообщил, что он осознанно поехал на преступление, так как срочно были нужны деньги на лечение ребенка", - говорится в сообщении. Животных вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html
https://ria.ru/20230718/vorkuta-1884895591.html
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происшествия, барнаул, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Алтайский край
Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

Житель Барнаула украл четырех лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Дело завели на жителя Алтайского края, которому потребовались деньги на лечение ребенка и он украл лошадей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, три лошади и жеребёнок паслись в селе Дружба на лужайке, привязанные веревкой к колышку, ночью они пропали.
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"Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи скота установили жителя города Барнаула 1981 года рождения. В содеянном мужчина признался и сообщил, что он осознанно поехал на преступление, так как срочно были нужны деньги на лечение ребенка", - говорится в сообщении.
Животных вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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