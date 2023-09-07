https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html

Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка - РИА Новости, 07.09.2023

Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

Дело завели на жителя Алтайского края, которому потребовались деньги на лечение ребенка и он украл лошадей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:07

2023-09-07T15:07

2023-09-07T15:25

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Дело завели на жителя Алтайского края, которому потребовались деньги на лечение ребенка и он украл лошадей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, три лошади и жеребёнок паслись в селе Дружба на лужайке, привязанные веревкой к колышку, ночью они пропали. "Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении кражи скота установили жителя города Барнаула 1981 года рождения. В содеянном мужчина признался и сообщил, что он осознанно поехал на преступление, так как срочно были нужны деньги на лечение ребенка", - говорится в сообщении. Животных вернули хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20230817/krazha-1890522719.html

https://ria.ru/20230718/vorkuta-1884895591.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край