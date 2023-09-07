https://ria.ru/20230907/lokomotiv-1894694161.html
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2023
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".
2023-09-07T10:51
2023-09-07T10:51
2023-09-07T10:51
видео
як-42
туношна
ярославль
спорт
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Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.
ярославль
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894691145_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_26ce659e3f8245129c351d801c05f620.jpg
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива". Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.
2023-09-07T10:51
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PT4M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, як-42, туношна , ярославль, спорт, видео
Видео, Як-42, Туношна , Ярославль, Спорт
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".