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Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"

Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2023

Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"

В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".

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видео

як-42

туношна

ярославль

спорт

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Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.

ярославль

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Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив" В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива". Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет. 2023-09-07T10:51 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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видео, як-42, туношна , ярославль, спорт, видео