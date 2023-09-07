Рейтинг@Mail.ru
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/lokomotiv-1894694161.html
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив" - РИА Новости, 07.09.2023
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".
2023-09-07T10:51
2023-09-07T10:51
видео
як-42
туношна
ярославль
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894691145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3660d80183c4c7a6b6319fe2444ca5c4.jpg
Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива". Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.
2023-09-07T10:51
true
PT4M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894691145_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_26ce659e3f8245129c351d801c05f620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, як-42, туношна , ярославль, спорт, видео
Видео, Як-42, Туношна , Ярославль, Спорт
Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".
2023-09-07T10:51
true
PT4M10S

Трагедия под Ярославлем: гибель хоккейной команды "Локомотив"

Читать ria.ru в
В 2011 году авиакатастрофа под Ярославлем унесла жизни хоккеистов "Локомотива".
Пассажирский самолет Як-42 разбился при взлете из аэропорта "Туношна". На борту находились игроки ярославского хоккейного клуба "Локомотив", администраторы, врачи, тренерский состав и члены экипажа. Команда летела на матч Континентальной хоккейной лиги. Из 45 находившихся в самолете человек, 44 погибли. Выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Самому младшему погибшему было 18 лет.
 
ВидеоЯк-42ТуношнаЯрославльСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала