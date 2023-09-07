https://ria.ru/20230907/lizing-1894719116.html

Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей

Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.09.2023

Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей

Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:22

2023-09-07T12:22

2023-09-07T13:35

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149205/58/1492055897_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_1d227ca6007174f139a000e2268e39a1.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", - сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans. Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика, россия