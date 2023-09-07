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Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.09.2023
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12:22 07.09.2023 (обновлено: 13:35 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/lizing-1894719116.html
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.09.2023
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:22
2023-09-07T13:35
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
экономика
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", - сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans. Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Экономика, Россия
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей

Минпромторг выделит программе льготного лизинга авто еще 7,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетительница осматривает автомобиль в автосалоне
Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетительница осматривает автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", - сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans.
Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.
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