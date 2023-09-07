https://ria.ru/20230907/lizing-1894719116.html
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей - РИА Новости, 07.09.2023
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:22
2023-09-07T12:22
2023-09-07T13:35
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
экономика
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", - сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans. Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230721/lizing-1885403391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, экономика, россия
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров, Экономика, Россия
Минпромторг возобновит программу льготного лизинга автомобилей
Минпромторг выделит программе льготного лизинга авто еще 7,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, она будет дофинансирована на 7,8 миллиардов рублей, а воспользоваться ей можно будет с завтрашнего дня, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу по автомобилям, добавив дополнительные 7,8 миллиардов рублей до конца года", - сказал он в ходе международной выставки коммерческого транспорта Comtrans.
Как пояснили в Минпромторге, дофинансирование связано с исчерпанием ранее выделенных средств на эту программу, а в целом на текущий год на неё было ранее заложено 2 миллиарда рублей.
В России по выдаче в лизинг лидируют Lada и китайские автомобили