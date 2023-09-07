https://ria.ru/20230907/livan-1894733054.html

В центре Бейрута прошла массовая акция протеста ливанских вкладчиков

В центре Бейрута прошла массовая акция протеста ливанских вкладчиков - РИА Новости, 07.09.2023

В центре Бейрута прошла массовая акция протеста ливанских вкладчиков

Сотни активистов организовали демонстрацию у здания Центрального Банка Ливана в Бейруте, участники акции выступили с призывом принять незамедлительные меры для... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:16

2023-09-07T13:16

2023-09-07T13:30

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БЕЙРУТ, 7 сен – РИА Новости. Сотни активистов организовали демонстрацию у здания Центрального Банка Ливана в Бейруте, участники акции выступили с призывом принять незамедлительные меры для решения проблемы с замороженными с 2019 года счетами в банках страны, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции выступили с транспарантами и лозунгами, обвинив ответственных чиновников в воровстве и краже средств вкладчиков с банковских счетов. Активисты также пообещали увеличить масштабы протестных акций, если их требования не будут выполнены. "Исполняющий обязанности главы ЦБ Ливана Васим Мансури ничем не отличается от своего предшественника Рияда Салями, так как он был одним из советников и поддерживал ряд его указов",- прокомментировал РИА Новости позицию активистов один из организаторов акции Мохаммад Шаабан. По мнению Шаабана и его единомышленников, политики, принимающие решение и руководство ЦБ, находятся в сговоре и "принимаемые ими циркуляры исходят из их интересов, а не в интересах обманутых вкладчиков". Член руководства движения "голос вкладчиков" (общественная организация, созданная в 2020 году для защиты прав обманутых вкладчиков в Ливане) Самия Ас-Субаи в свою очередь рассказала РИА Новости, что акция протеста организована в первую очередь в связи с промедлениями со стороны исполняющего обязанности главы ЦБ в принятии конструктивных действий для решения проблемы, которая затронула практически всех жителей Ливана. "Планируется встреча с Васимом Мансури, а сегодняшний протест в преддверии этой встречи – напоминание о том, что движение наше настоящее и масштабное, а не существует только на словах. Вопреки всем действиям ранее, мы так и не увидели никаких практических решений со стороны правительства и банка", - сказала Ас-Субаи. Ливан с осени 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. Счета вкладчиков в иностранной валюте оказались заблокированы банками без возможности снимать и переводить средства за границу. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20230814/kaddafi-1889935668.html

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ливан, бейрут, протесты, в мире