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В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ - РИА Новости, 07.09.2023
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17:27 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/lift-1894808635.html
В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ
В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ - РИА Новости, 07.09.2023
В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ
Падения лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Петербурга проверит прокуратура района, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:27
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Падения лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Петербурга проверит прокуратура района, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту падения лифта в торговом центре. В торговом центре на ул. Циолковского д. 9 произошло падение лифта", - говорится в сообщении. По предварительным данным, двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлическое конструкции. Трос не выдержал и оборвался. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура района проверит обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891181152.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ

© Фото : ГСУ СК РФ по СПб/TelegramПадение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Падение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : ГСУ СК РФ по СПб/Telegram
Падение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Падения лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Петербурга проверит прокуратура района, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту падения лифта в торговом центре. В торговом центре на ул. Циолковского д. 9 произошло падение лифта", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлическое конструкции. Трос не выдержал и оборвался. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Прокуратура района проверит обстоятельства и причины происшествия.
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