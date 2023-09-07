https://ria.ru/20230907/lift-1894808635.html

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ - РИА Новости, 07.09.2023

В Петербурге прокуратура проверит инцидент с падением лифта в ТЦ

Падения лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Петербурга проверит прокуратура района, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:27

2023-09-07T17:27

2023-09-07T17:27

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Падения лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Петербурга проверит прокуратура района, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура поставила на контроль проведение проверки по факту падения лифта в торговом центре. В торговом центре на ул. Циолковского д. 9 произошло падение лифта", - говорится в сообщении. По предварительным данным, двое рабочих в грузовом лифте перевозили металлическое конструкции. Трос не выдержал и оборвался. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. Прокуратура района проверит обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20230821/tragediya-1891181152.html

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санкт-петербург

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2023

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происшествия, санкт-петербург