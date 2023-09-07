https://ria.ru/20230907/lift-1894803737.html
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2023
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека
Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:11
2023-09-07T17:11
2023-09-07T17:27
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале."В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта... пострадали два человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Лифт упал в торговом центре на улице Циолковского днем 7 сентября. Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. После падения лифта на месте работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам. Обстоятельства происшествия проверяются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230804/lift-1888233995.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека
СК: два человека пострадали при падении грузового лифта в ТЦ в Санкт-Петербурге