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При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2023
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17:11 07.09.2023 (обновлено: 17:27 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/lift-1894803737.html
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2023
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека
Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:11
2023-09-07T17:27
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале."В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта... пострадали два человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Лифт упал в торговом центре на улице Циолковского днем 7 сентября. Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. После падения лифта на месте работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам. Обстоятельства происшествия проверяются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека

СК: два человека пострадали при падении грузового лифта в ТЦ в Санкт-Петербурге

© Фото : ГСУ СК РФ по СПб/TelegramПадение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Падение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : ГСУ СК РФ по СПб/Telegram
Падение грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
«
"В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта... пострадали два человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Лифт упал в торговом центре на улице Циолковского днем 7 сентября.
Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. После падения лифта на месте работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам.
Обстоятельства происшествия проверяются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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