https://ria.ru/20230907/lift-1894803737.html

При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека

При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2023

При падении лифта в петербургском торговом центре пострадали два человека

Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:11

2023-09-07T17:11

2023-09-07T17:27

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при падении грузового лифта в торговом центре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, СУСК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале."В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта... пострадали два человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Лифт упал в торговом центре на улице Циолковского днем 7 сентября. Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального МЧС проводят осмотр места происшествия. После падения лифта на месте работали специалисты МЧС, которые извлекли пострадавших и передали их медикам. Обстоятельства происшествия проверяются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230804/lift-1888233995.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)