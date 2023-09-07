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Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве - РИА Новости, 07.09.2023
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09:06 07.09.2023 (обновлено: 09:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве - РИА Новости, 07.09.2023
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:06
2023-09-07T09:09
экономика
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках России на 20% снизился ассортимент импортных препаратов."Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", - сказал Кузнецов.
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экономика, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Экономика, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве

Помощник главы Минздрава: доля российских лекарств на рынке будет расти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках России на 20% снизился ассортимент импортных препаратов.
"Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", - сказал Кузнецов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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