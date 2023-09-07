https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве - РИА Новости, 07.09.2023
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:06
2023-09-07T09:06
2023-09-07T09:09
экономика
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках России на 20% снизился ассортимент импортных препаратов."Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20230830/sputnik-1893072149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Экономика, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве
Помощник главы Минздрава: доля российских лекарств на рынке будет расти