https://ria.ru/20230907/lekarstva-1894672374.html

Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве

Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве - РИА Новости, 07.09.2023

Доля российских лекарств на рынке будет расти, заявили в Минздраве

Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:06

2023-09-07T09:06

2023-09-07T09:09

экономика

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться, это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее издание РБК сообщило, что в аптеках России на 20% снизился ассортимент импортных препаратов."Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики в целом. Этот процесс будет неизменно продолжаться", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230830/sputnik-1893072149.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)