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Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи - РИА Новости, 07.09.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:09 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kursy-1894699556.html
Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи
Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи - РИА Новости, 07.09.2023
Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи
Курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгородской области, прежде всего, в приграничных районах, оказались очень востребованы среди жителей и будут... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:09
2023-09-07T11:09
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 сен – РИА Новости. Курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгородской области, прежде всего, в приграничных районах, оказались очень востребованы среди жителей и будут продолжены с конца сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В прошлом году курсы по оказанию первой помощи были организованы на базе Центра медицины катастроф. Как отметил губернатор, с осени 2022 года по лето 2023 более 20 тысяч человек прошли через это обучение. "Оперативная обстановка у нас продолжает оставаться сложной, поэтому и навык оказания первой помощи, конечно, очень правильный навык, которым должен обладать практически каждый житель области, особенно жители прифронтовых, приграничных районов. Приняли решение продлить работу курсов с конца этого сентября", - написал Гладков. Он добавил, что уже начинается прием желающих, а бесплатные занятия по оказанию первой помощи с конца сентября по выходным дням будут проводить специалисты областного Центра медицины катастроф.
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи

Гладков сообщил о продлении белгородских курсов по оказанию первой помощи

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 сен – РИА Новости. Курсы по оказанию первой медицинской помощи в Белгородской области, прежде всего, в приграничных районах, оказались очень востребованы среди жителей и будут продолжены с конца сентября, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В прошлом году курсы по оказанию первой помощи были организованы на базе Центра медицины катастроф. Как отметил губернатор, с осени 2022 года по лето 2023 более 20 тысяч человек прошли через это обучение.
"Оперативная обстановка у нас продолжает оставаться сложной, поэтому и навык оказания первой помощи, конечно, очень правильный навык, которым должен обладать практически каждый житель области, особенно жители прифронтовых, приграничных районов. Приняли решение продлить работу курсов с конца этого сентября", - написал Гладков.
Он добавил, что уже начинается прием желающих, а бесплатные занятия по оказанию первой помощи с конца сентября по выходным дням будут проводить специалисты областного Центра медицины катастроф.
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Белгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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