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Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
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01:46 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kurenkov-1894652626.html
Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС
Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств БРИКС. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:46
2023-09-07T01:46
россия
юар
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брикс
в мире
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств БРИКС. В четверг министр отправится в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЮАР, ознакомится с инфраструктурой южноафриканской пожарной части, а также посетит Национальный морской спасательный институт. В пятницу министр выступит с докладом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации ЧС.
https://ria.ru/20230905/brics-1894293193.html
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россия, юар, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс, в мире
Россия, ЮАР, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС, В мире
Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС

Куренков посетил ЮАР для участия в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств БРИКС.
В четверг министр отправится в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЮАР, ознакомится с инфраструктурой южноафриканской пожарной части, а также посетит Национальный морской спасательный институт.
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5 сентября, 14:09
В пятницу министр выступит с докладом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации ЧС.
 
РоссияЮАРАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БРИКСВ мире
 
 
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