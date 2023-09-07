https://ria.ru/20230907/kurenkov-1894652626.html

Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС

Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023

Куренков примет участие в мероприятиях глав чрезвычайных ведомств БРИКС

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств БРИКС. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T01:46

2023-09-07T01:46

2023-09-07T01:46

россия

юар

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

в мире

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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Южную Африку, чтобы принять участие в мероприятиях руководителей чрезвычайных ведомств государств БРИКС. В четверг министр отправится в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЮАР, ознакомится с инфраструктурой южноафриканской пожарной части, а также посетит Национальный морской спасательный институт. В пятницу министр выступит с докладом на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации ЧС.

https://ria.ru/20230905/brics-1894293193.html

россия

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2023

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россия, юар, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс, в мире