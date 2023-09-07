https://ria.ru/20230907/kuleba-1894693337.html

Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья

Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья - РИА Новости, 07.09.2023

Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:48

2023-09-07T10:48

2023-09-07T10:56

в мире

сша

киев

дмитрий кулеба

энтони блинкен

mcdonald's corporation

мид украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. "Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", - приводит слова Кулебы американская газета Hill. Издание отмечает, что встреча прошла в среду вечером в рамках визита Блинкена в Киев. Как пишет газета, политики в одном из киевских ресторанов McDonald's "обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и согласились, что фаст-фуд, скорее всего, противоречит рекомендациям их врачей". Госсекретарь США в ответ на слова Кулебы про похмелье выразил уверенность, что такое происходило с главой МИД Украины "очень редко". "Со мной такого никогда не случалось", - добавил Блинкен. Ранее Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, mcdonald's corporation, мид украины