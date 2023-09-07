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Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья - РИА Новости, 07.09.2023
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:48
2023-09-07T10:48
2023-09-07T10:56
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. "Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", - приводит слова Кулебы американская газета Hill. Издание отмечает, что встреча прошла в среду вечером в рамках визита Блинкена в Киев. Как пишет газета, политики в одном из киевских ресторанов McDonald's "обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и согласились, что фаст-фуд, скорее всего, противоречит рекомендациям их врачей". Госсекретарь США в ответ на слова Кулебы про похмелье выразил уверенность, что такое происходило с главой МИД Украины "очень редко". "Со мной такого никогда не случалось", - добавил Блинкен. Ранее Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, mcdonald's corporation, мид украины
В мире, США, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, McDonald's Corporation, МИД Украины
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
Кулеба рассказал Блинкену, как ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал
госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", - приводит слова Кулебы американская газета Hill.
Издание отмечает, что встреча прошла в среду вечером в рамках визита Блинкена в Киев. Как пишет газета, политики в одном из киевских ресторанов McDonald's "обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и согласились, что фаст-фуд, скорее всего, противоречит рекомендациям их врачей".
Госсекретарь США в ответ на слова Кулебы
про похмелье выразил уверенность, что такое происходило с главой МИД Украины "очень редко". "Со мной такого никогда не случалось", - добавил Блинкен.
Ранее Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
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