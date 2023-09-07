Рейтинг@Mail.ru
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 07.09.2023 (обновлено: 10:56 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/kuleba-1894693337.html
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья - РИА Новости, 07.09.2023
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:48
2023-09-07T10:56
в мире
сша
киев
дмитрий кулеба
энтони блинкен
mcdonald's corporation
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894694357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03688c6dac6c7e56ba1675ec749df926.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. "Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", - приводит слова Кулебы американская газета Hill. Издание отмечает, что встреча прошла в среду вечером в рамках визита Блинкена в Киев. Как пишет газета, политики в одном из киевских ресторанов McDonald's "обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и согласились, что фаст-фуд, скорее всего, противоречит рекомендациям их врачей". Госсекретарь США в ответ на слова Кулебы про похмелье выразил уверенность, что такое происходило с главой МИД Украины "очень редко". "Со мной такого никогда не случалось", - добавил Блинкен. Ранее Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230906/konfiskovannoe-1894642842.html
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894694357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fccd55d623cf2efd4eefbc652377f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, mcdonald's corporation, мид украины
В мире, США, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, McDonald's Corporation, МИД Украины
Кулеба рассказал Блинкену, как спасался в McDonald's от похмелья

Кулеба рассказал Блинкену, как ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья

© AFP 2023 / Brendan SmialowskiМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's в Киеве. 6 сентября 2023
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's в Киеве. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / Brendan Smialowski
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в McDonald's в Киеве. 6 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья.
"Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение Макдональдса", - приводит слова Кулебы американская газета Hill.
Издание отмечает, что встреча прошла в среду вечером в рамках визита Блинкена в Киев. Как пишет газета, политики в одном из киевских ресторанов McDonald's "обменялись историями времен, когда они были студентами колледжа, и согласились, что фаст-фуд, скорее всего, противоречит рекомендациям их врачей".
Госсекретарь США в ответ на слова Кулебы про похмелье выразил уверенность, что такое происходило с главой МИД Украины "очень редко". "Со мной такого никогда не случалось", - добавил Блинкен.
Ранее Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с Блинкеном, что обсудил поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS и средств противовоздушной обороны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Блинкен сообщил, куда потратят конфискованное у российских бизнесменов
6 сентября, 22:50
 
В миреСШАКиевДмитрий КулебаЭнтони БлинкенMcDonald's CorporationМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала