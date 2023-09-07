https://ria.ru/20230907/krym-1894759844.html

В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР

В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР - РИА Новости, 07.09.2023

В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР

В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры из Китайской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:46

2023-09-07T14:46

2023-09-07T14:46

китай

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры из Китайской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. "Рад приветствовать делегацию Китайской Народной Республики, которая находится в Республике Крым с визитом. Как часто отмечает наш президент, Китай – братское России государство. Это подтверждает и приезд представителей медиа и сферы культуры КНР", - написал Аксенов. Аксенов также опубликовал фотографии со встречи с делегацией. На ней, по его словам, стороны обсудили взаимодействие в области туризма. "Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ", - подчеркнул Аксенов. По его словам, Крым всегда выступает за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами. Аксенов также сообщил, что достигнута договоренность о визите в Крым китайских бизнесменов, чтобы вместе изучить потенциал и выстроить деловые связи. "Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации", - заключил глава республики.

https://ria.ru/20230907/krym-1894681982.html

https://ria.ru/20230907/uran-1894749232.html

китай

республика крым

россия

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китай, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)