https://ria.ru/20230907/krym-1894759844.html
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР - РИА Новости, 07.09.2023
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры из Китайской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:46
2023-09-07T14:46
2023-09-07T14:46
китай
республика крым
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры из Китайской Народной Республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. "Рад приветствовать делегацию Китайской Народной Республики, которая находится в Республике Крым с визитом. Как часто отмечает наш президент, Китай – братское России государство. Это подтверждает и приезд представителей медиа и сферы культуры КНР", - написал Аксенов. Аксенов также опубликовал фотографии со встречи с делегацией. На ней, по его словам, стороны обсудили взаимодействие в области туризма. "Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ", - подчеркнул Аксенов. По его словам, Крым всегда выступает за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами. Аксенов также сообщил, что достигнута договоренность о визите в Крым китайских бизнесменов, чтобы вместе изучить потенциал и выстроить деловые связи. "Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации", - заключил глава республики.
https://ria.ru/20230907/krym-1894681982.html
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китай, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)
Китай, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик)
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры КНР
Аксенов: делегация медиа и культуры КНР находится в Республике Крым с визитом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.
В Крым прибыла делегация представителей медиа и сферы культуры из Китайской Народной Республики, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
"Рад приветствовать делегацию Китайской Народной Республики, которая находится в Республике Крым
с визитом. Как часто отмечает наш президент, Китай
– братское России
государство. Это подтверждает и приезд представителей медиа и сферы культуры КНР", - написал Аксенов.
Аксенов также опубликовал фотографии со встречи с делегацией. На ней, по его словам, стороны обсудили взаимодействие в области туризма.
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"Как сообщила китайская сторона, в Крым готовы приезжать туристы из КНР, которым интересно увидеть богатства нашего полуострова. Кроме того, необходимо развивать сотрудничество в информационной сфере, чтобы у жителей Китая была возможность получать актуальную информацию о жизни в республике из первых рук. Также обговорили возможную программу обмена для учеников музыкальных школ", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, Крым всегда выступает за подобные инициативы, потому что народная дипломатия помогает укрепить взаимопонимание между странами.
Аксенов также сообщил, что достигнута договоренность о визите в Крым китайских бизнесменов, чтобы вместе изучить потенциал и выстроить деловые связи.
"Обязательно рассмотрим возможность посетить Китай в ответ на приглашение китайской делегации", - заключил глава республики.
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