https://ria.ru/20230907/krt-1894610637.html

Ефимов: правообладатели реализуют девять проектов КРТ в Москве

Ефимов: правообладатели реализуют девять проектов КРТ в Москве - РИА Новости, 07.09.2023

Ефимов: правообладатели реализуют девять проектов КРТ в Москве

В Москве реализуются восемнадцать проектов комплексного развития территорий (КРТ), девять из них реорганизуют правообладатели, заявил заместитель столичного... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:10

2023-09-07T09:10

2023-09-07T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В Москве реализуются восемнадцать проектов комплексного развития территорий (КРТ), девять из них реорганизуют правообладатели, заявил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что девять участков бывших промышленных зон и территорий, которые использовались неэффективно подлежат редевелопменту. Площадь данных объектов превышает 161,5 га, а реорганизацией земли и недвижимости в рамках проектов КРТ займутся их же правообладатели."На данных участках запланировано возведение 1,89 млн квадратных метров разнообразной недвижимости. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит порядка 193 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 3,7 млрд рублей. По итогам редевелопмента участков появится более десяти тысяч новых трудовых вакансий", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как отметили в пресс-службе, на севере столицы правообладатели реализуют наибольшее количество проектов – их 4. Также реализуется 2 проекта на западе Москвы и еще 2 в Троицком и Новомосковском административных округах. На северо-запад столицы приходится 1 проект.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках проектов КРТ, которые реализуются силами правообладателей, запланировано строительство жилой недвижимости, общая площадь которой превышает 1,56 млн "квадратов". Из них порядка 253 тыс. "квадратов" построят с целью реализации программы реновации жилья."Кроме того, на территории участков запланировано строительство свыше 321 тыс. "квадратов" современных производств, общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе 10 детсадов и школ, 2 травмпунктов и 2 ФОКов", – добавил Гаман.По информации пресс-службы, благодаря программе комплексного развития территорий бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки получают вторую жизнь. Вместо них возводятся современные городские кварталы, где есть комфортные жилые объекты, новые дороги и важная для жителей инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуются 188 проектов КРТ, совокупная площадь которых достигает 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что в рамках редевелопмента территории на Дербеневской улице в Москве предусмотрено возведение около 260 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 57 млрд руб.

https://ria.ru/20230826/kotlyakovo-1892280270.html

https://ria.ru/20230906/reorganizatsiya-1894385497.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)