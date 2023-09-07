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С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
18:20 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kredity-1894824759.html
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов - РИА Новости, 07.09.2023
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов
Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
новости подмосковья
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Жители региона могут получить сертификаты с государственной поддержкой по программам семейной ипотеки и ипотеки для работников IT-сферы. Кроме того, льготы распространяются и на ценных специалистов – к ним относятся врачи и учителя.Отмечается, что семейная ипотека подразумевает кредит со ставкой 6%, IT-специалисты вправе оформить кредит под 5% годовых.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".
Жители региона могут получить сертификаты с государственной поддержкой по программам семейной ипотеки и ипотеки для работников IT-сферы. Кроме того, льготы распространяются и на ценных специалистов – к ним относятся врачи и учителя.
Отмечается, что семейная ипотека подразумевает кредит со ставкой 6%, IT-специалисты вправе оформить кредит под 5% годовых.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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