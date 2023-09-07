https://ria.ru/20230907/kredity-1894824759.html
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов - РИА Новости, 07.09.2023
С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов
Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_56222e35d41cca8f62ff7677fc13b1c6.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Жители региона могут получить сертификаты с государственной поддержкой по программам семейной ипотеки и ипотеки для работников IT-сферы. Кроме того, льготы распространяются и на ценных специалистов – к ним относятся врачи и учителя.Отмечается, что семейная ипотека подразумевает кредит со ставкой 6%, IT-специалисты вправе оформить кредит под 5% годовых.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782513587_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_07b876f4a7ee87d8d4123147602dda62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)