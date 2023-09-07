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С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов

С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов - РИА Новости, 07.09.2023

С начала года в Подмосковье выдали 26 тысяч льготных ипотечных кредитов

Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:20

2023-09-07T18:20

2023-09-07T18:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Московской области выдали более 26 тысяч сертификатов на льготы по ипотеке с начала 2023 года. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщил телеканал "360".Жители региона могут получить сертификаты с государственной поддержкой по программам семейной ипотеки и ипотеки для работников IT-сферы. Кроме того, льготы распространяются и на ценных специалистов – к ним относятся врачи и учителя.Отмечается, что семейная ипотека подразумевает кредит со ставкой 6%, IT-специалисты вправе оформить кредит под 5% годовых.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)