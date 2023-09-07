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ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:47

2023-09-07T12:47

2023-09-07T14:13

россия

европа

западная европа

вооруженные силы украины

фсб

происшествия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", — говорится в сообщении.Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У них изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро."Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.Всех злоумышленников заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой.

https://ria.ru/20230831/drg-1893510197.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание контрабандистов, вывозивших в Европу запчасти для военной авиации Видео ЦОС ФСБ России о задержании лиц, специализирующихся на контрабанде в Европу комплектующих для военной авиационной техники. 2023-09-07T12:47 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, западная европа, вооруженные силы украины, фсб, происшествия