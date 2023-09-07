https://ria.ru/20230907/kontrabanda-1894725551.html
ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ
ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ
ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:47
2023-09-07T12:47
2023-09-07T14:13
россия
европа
западная европа
вооруженные силы украины
фсб
происшествия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", — говорится в сообщении.Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У них изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро."Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.Всех злоумышленников заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание контрабандистов, вывозивших в Европу запчасти для военной авиации
Видео ЦОС ФСБ России о задержании лиц, специализирующихся на контрабанде в Европу комплектующих для военной авиационной техники.
2023-09-07T12:47
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, западная европа, вооруженные силы украины, фсб, происшествия
Россия, Европа, Западная Европа, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ
ФСБ задержала поставлявших из России запчасти для техники ВСУ контрабандистов
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ разгромила группу контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«
"Пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконном обороте продукции военного назначения, а также контрабандных поставках в страны Западной Европы
комплектующих и запасных частей для военной авиационной техники", — говорится в сообщении.
Члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины. У них изъяли более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.
"Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам", — отметили в ФСБ.
Всех злоумышленников заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой.
ФСБ показала новое видео о пресечении деятельности ДРГ в Брянской области