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В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж - РИА Новости, 07.09.2023
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15:39 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kofe-1894773137.html
В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж
В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж - РИА Новости, 07.09.2023
В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж
Китайская кофейная компания Luckin Coffee сообщила, что из-за неожиданно высокого спроса у нее закончились ингредиенты для производства кофе со вкусом китайской РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:39
2023-09-07T15:39
китай
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Китайская кофейная компания Luckin Coffee сообщила, что из-за неожиданно высокого спроса у нее закончились ингредиенты для производства кофе со вкусом китайской водки "Маотай", который компания запустила всего несколько дней назад совместно с производителем алкогольных напитков Kweichow Moutai. Кофе латте со вкусом китайской водки "Маотай" запустили в продажу 4 сентября. В состав напитка входит молоко, содержащее "Маотай" крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке кофе со вкусом водки не превышает 0,5%. За первый день кофейни Luckin Coffee продали свыше 5,42 миллиона чашек "алкогольного кофе" на сумму выше 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов). В четверг компания в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщила, что продажи напитка намного превзошли ее ожидания. "Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся", - говорится в сообщении. В компании извинились за доставленные неудобства и сообщили, что уже заказали новую партию "Маотай" для приготовления напитка.
https://rsport.ria.ru/20230812/zozh-1889691067.html
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китай, weibo
Китай, Weibo
В Китае кофе со вкусом водки вызвал ажиотаж

В Китае кофе латте со вкусом водки "Маотай" вызвал ажиотаж

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Кофе с собой. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Китайская кофейная компания Luckin Coffee сообщила, что из-за неожиданно высокого спроса у нее закончились ингредиенты для производства кофе со вкусом китайской водки "Маотай", который компания запустила всего несколько дней назад совместно с производителем алкогольных напитков Kweichow Moutai.
Кофе латте со вкусом китайской водки "Маотай" запустили в продажу 4 сентября. В состав напитка входит молоко, содержащее "Маотай" крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке кофе со вкусом водки не превышает 0,5%. За первый день кофейни Luckin Coffee продали свыше 5,42 миллиона чашек "алкогольного кофе" на сумму выше 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).
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В четверг компания в своем аккаунте в социальной сети Weibo сообщила, что продажи напитка намного превзошли ее ожидания.
«
"Сейчас у нас недостаточно ингредиентов, но продажи на этой неделе в большинстве кофеен продолжатся", - говорится в сообщении.
В компании извинились за доставленные неудобства и сообщили, что уже заказали новую партию "Маотай" для приготовления напитка.
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