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КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией, заявил посол в Москве
КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией, заявил посол в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией, заявил посол в Москве
КНДР намерена укреплять "боевое товарищество" с Россией в борьбе против общего врага, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:24
2023-09-07T18:24
2023-09-07T18:33
россия
москва
син хон чхоль (посол кндр в москве)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. КНДР намерена укреплять "боевое товарищество" с Россией в борьбе против общего врага, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол."Позиция Трудовой партии Кореи (ТПК) и правительства нашей республики о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и России договоренностей неизменна", - сказал посол на приеме по случаю 75-й годовщины со дня основания КНДР."Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости", - добавил посол."Также мы будем укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага. Мы уверены, что отношения между КНДР и РФ, которые являются дружественными соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух наших стран", - заключил он.
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россия, москва, син хон чхоль (посол кндр в москве)
Россия, Москва, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)
КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией, заявил посол в Москве
Посол в Москве заявил, что КНДР будет укреплять боевое товарищество с Россией
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. КНДР намерена укреплять "боевое товарищество" с Россией в борьбе против общего врага, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол.
"Позиция Трудовой партии Кореи (ТПК) и правительства нашей республики о дальнейшем развитии традиционных корейско-российских отношений дружбы на более высоком уровне путем последовательного выполнения достигнутых в ходе встречи высших руководителей КНДР и России договоренностей неизменна", - сказал посол на приеме по случаю 75-й годовщины со дня основания КНДР.
"Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости", - добавил посол.
"Также мы будем укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага. Мы уверены, что отношения между КНДР и РФ, которые являются дружественными соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух наших стран", - заключил он.
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