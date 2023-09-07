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В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном
Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их без оглядки на мнения других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:26
2023-09-07T12:35
кндр (северная корея)
политика
россия
дмитрий песков
сша
джейк салливан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их без оглядки на мнения других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.Пескову были заданы вопросы о высказываниях советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего о подвижках во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, а также о том, посетит ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын Россию в ближайшее время."По этой теме нам нечего сказать, как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать. У нас с Пхеньяном свои отношения. Мы дорожим этими отношениями - это наш сосед (Северная Корея). И мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнения других стран", - ответил Песков.Салливан ранее сообщил, что США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений.США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине. Москва эти заявления отрицает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), политика, россия, дмитрий песков, сша, джейк салливан
КНДР (Северная Корея), Политика, Россия, Дмитрий Песков, США, Джейк Салливан
В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном
Песков: Россия будет развивать отношения с КНДР без оглядки на другие страны
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их без оглядки на мнения других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.
Пескову были заданы вопросы о высказываниях советника президента США
по национальной безопасности Джейка Салливана
, заявившего о подвижках во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, а также о том, посетит ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Россию в ближайшее время.
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР
"По этой теме нам нечего сказать, как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать. У нас с Пхеньяном свои отношения. Мы дорожим этими отношениями - это наш сосед (Северная Корея). И мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнения других стран", - ответил Песков.
Салливан ранее сообщил, что США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений.
США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном
и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине
. Москва эти заявления отрицает.
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына