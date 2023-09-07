https://ria.ru/20230907/kndr-1894719741.html

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном - РИА Новости, 07.09.2023

В Кремле заявили, что дорожат отношениями с Пхеньяном

Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их без оглядки на мнения других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:26

2023-09-07T12:35

кндр (северная корея)

политика

россия

дмитрий песков

сша

джейк салливан

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет развивать их без оглядки на мнения других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в четверг.Пескову были заданы вопросы о высказываниях советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, заявившего о подвижках во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, а также о том, посетит ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын Россию в ближайшее время."По этой теме нам нечего сказать, как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать. У нас с Пхеньяном свои отношения. Мы дорожим этими отношениями - это наш сосед (Северная Корея). И мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнения других стран", - ответил Песков.Салливан ранее сообщил, что США видят подвижки во взаимодействии РФ и КНДР по оборонной линии, но продолжат убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений.США неоднократно заявляли о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружений для использования на Украине. Москва эти заявления отрицает.

https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894274188.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

кндр (северная корея), политика, россия, дмитрий песков, сша, джейк салливан