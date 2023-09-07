Защита россиянина Клюшина пообещала обжаловать приговор
Защита россиянина Клюшина будет обжаловать девятилетний приговор в США
Флаг США. Архивное фото
БОСТОН, 7 сен - РИА Новости. Защита Владислава Клюшина заявила, что обжалует девятилетний тюремный срок, к которому россиянина приговорил американский суд.
Россиянина Клюшина, учредителя IT-компании "М13", власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
"Мы подадим апелляцию", - сказал журналистам адвокат Максим Немцев после оглашения приговора в суде города Бостона. Клюшин получил девять лет лишения свободы с немедленной депортацией после освобождения. Немцев дал понять, что в апелляции акцент будет сделан на неправомерном, по мнению защиты, выборе места проведения процесса, который никак не связан ни с совершенным преступлением, ни с пострадавшей стороной.
Адвокат сказал, что Клюшин был бы "хорошим кандидатом" на российско-американский обмен заключенными, но признал, что этот вопрос находится вне его компетенции. "Я не буду вовлечен в потенциальный обмен. Это выше моего уровня", - сказал он.
Россиянин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале нынешнего года признан виновным судом присяжных. Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной. Сам Клюшин себя виновным не признает.