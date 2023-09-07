https://ria.ru/20230907/klyushin-1894822724.html

Защита россиянина Клюшина пообещала обжаловать приговор

Защита россиянина Клюшина пообещала обжаловать приговор - РИА Новости, 07.09.2023

Защита россиянина Клюшина пообещала обжаловать приговор

Защита Владислава Клюшина заявила, что обжалует девятилетний тюремный срок, к которому россиянина приговорил американский суд. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:12

2023-09-07T18:12

2023-09-07T18:26

сша

владислав клюшин

в мире

россия

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БОСТОН, 7 сен - РИА Новости. Защита Владислава Клюшина заявила, что обжалует девятилетний тюремный срок, к которому россиянина приговорил американский суд.Россиянина Клюшина, учредителя IT-компании "М13", власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников."Мы подадим апелляцию", - сказал журналистам адвокат Максим Немцев после оглашения приговора в суде города Бостона. Клюшин получил девять лет лишения свободы с немедленной депортацией после освобождения. Немцев дал понять, что в апелляции акцент будет сделан на неправомерном, по мнению защиты, выборе места проведения процесса, который никак не связан ни с совершенным преступлением, ни с пострадавшей стороной.Адвокат сказал, что Клюшин был бы "хорошим кандидатом" на российско-американский обмен заключенными, но признал, что этот вопрос находится вне его компетенции. "Я не буду вовлечен в потенциальный обмен. Это выше моего уровня", - сказал он.Россиянин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале нынешнего года признан виновным судом присяжных. Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной. Сам Клюшин себя виновным не признает.

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871431562.html

https://ria.ru/20230823/obvinenie-1891839549.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, владислав клюшин, в мире, россия