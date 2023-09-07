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Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2023
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы
Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:52
2023-09-07T17:52
2023-09-07T18:23
сша
швейцария
владислав клюшин
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БОСТОН (США), 7 сен — РИА Новости. Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости.Учредителя IT-компании "М13" власти США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.Суд постановил, что после освобождения Клюшин подлежит немедленной депортации.Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.Судья Патти Сарис заявила, что запрашиваемые защитой три года "приуменьшают серьезность" преступлений с их "сложной географией" и не учитывают необходимости создать фактор "сдерживания", который отпугнул бы потенциальных подражателей. При этом она признала наличие смягчающих обстоятельств — отсутствие криминального прошлого у подсудимого и его активное участие в благотворительной деятельности.Судья также дала сторонам процесса время до середины октября, чтобы они сформулировали свои позиции относительно суммы штрафов и компенсаций. Решение по этому вопросу ожидается 5 декабря.Клюшин отказался признать себя виновным, не стал выступать на заседании суда и, как сообщали ранее российские дипломаты, не пошел на сделку со следствием.Россиянина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. Его экстрадировали в США, а в феврале нынешнего года суд присяжных признал россиянина виновным. В сентябре прошлого года адвокаты Клюшина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск у россиянина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.
https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html
https://ria.ru/20230905/vinnik-1894404267.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, швейцария, владислав клюшин
США, Швейцария, Владислав Клюшин
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам тюрьмы
БОСТОН (США), 7 сен — РИА Новости. Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости.
Учредителя IT-компании "М13" власти США
обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
Суд постановил, что после освобождения Клюшин подлежит немедленной депортации.
Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.
Судья Патти Сарис заявила, что запрашиваемые защитой три года "приуменьшают серьезность" преступлений с их "сложной географией" и не учитывают необходимости создать фактор "сдерживания", который отпугнул бы потенциальных подражателей. При этом она признала наличие смягчающих обстоятельств — отсутствие криминального прошлого у подсудимого и его активное участие в благотворительной деятельности.
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Судья также дала сторонам процесса время до середины октября, чтобы они сформулировали свои позиции относительно суммы штрафов и компенсаций. Решение по этому вопросу ожидается 5 декабря.
Клюшин отказался признать себя виновным, не стал выступать на заседании суда и, как сообщали ранее российские дипломаты, не пошел на сделку со следствием.
Россиянина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. Его экстрадировали в США, а в феврале нынешнего года суд присяжных признал россиянина виновным.
В сентябре прошлого года адвокаты Клюшина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР
Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск у россиянина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.
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