https://ria.ru/20230907/klyushin-1894815988.html

Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2023

Суд в США приговорил россиянина Клюшина к девяти годам тюрьмы

Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:52

2023-09-07T17:52

2023-09-07T18:23

сша

швейцария

владислав клюшин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307304_0:220:3050:1936_1920x0_80_0_0_04600b33bedb50addf34b41418e9f0dd.jpg

БОСТОН (США), 7 сен — РИА Новости. Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы, сообщил корреспондент РИА Новости.Учредителя IT-компании "М13" власти США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.Суд постановил, что после освобождения Клюшин подлежит немедленной депортации.Прокуратура запрашивала 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.Судья Патти Сарис заявила, что запрашиваемые защитой три года "приуменьшают серьезность" преступлений с их "сложной географией" и не учитывают необходимости создать фактор "сдерживания", который отпугнул бы потенциальных подражателей. При этом она признала наличие смягчающих обстоятельств — отсутствие криминального прошлого у подсудимого и его активное участие в благотворительной деятельности.Судья также дала сторонам процесса время до середины октября, чтобы они сформулировали свои позиции относительно суммы штрафов и компенсаций. Решение по этому вопросу ожидается 5 декабря.Клюшин отказался признать себя виновным, не стал выступать на заседании суда и, как сообщали ранее российские дипломаты, не пошел на сделку со следствием.Россиянина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. Его экстрадировали в США, а в феврале нынешнего года суд присяжных признал россиянина виновным. В сентябре прошлого года адвокаты Клюшина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск у россиянина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.

https://ria.ru/20230904/moshennichestvo-1894102448.html

https://ria.ru/20230905/vinnik-1894404267.html

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, швейцария, владислав клюшин