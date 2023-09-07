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В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования - РИА Новости, 07.09.2023
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16:39 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/klyuchi-1894792470.html
В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования
В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования - РИА Новости, 07.09.2023
В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования
Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) провела процедуру разделения ключей шифрования для проведения ДЭГ на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:39
2023-09-07T16:39
единый день голосования в россии — 2023
политика
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россия
элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) провела процедуру разделения ключей шифрования для проведения ДЭГ на сентябрьских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что на выборах 2023 года результаты ДЭГ будут подводиться по каждому часовому поясу. В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах. "Это уникальная практика… (Раньше) приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке (России)", - сказал он. Ключ шифрования ДЭГ разделили на семь частей, пять из них получили представители пяти парламентских партий, ТИК ДЭГ - одну и одну передали ЦИК РФ, его получила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Очень важно, что некоторые части ключа вы передаете пяти парламентским партиям", - сказала Памфилова, пообещав добросовестно отнестись к хранению своей части ключа. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, донецкая народная республика, россия, элла памфилова, госдума рф
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ
В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования

В ЦИК разделили ключ шифрования ДЭГ на сентябрьских выборах на семь частей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДемонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ
Демонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Демонстрации процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) провела процедуру разделения ключей шифрования для проведения ДЭГ на сентябрьских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что на выборах 2023 года результаты ДЭГ будут подводиться по каждому часовому поясу. В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах.
«
"Это уникальная практика… (Раньше) приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке (России)", - сказал он.
Ключ шифрования ДЭГ разделили на семь частей, пять из них получили представители пяти парламентских партий, ТИК ДЭГ - одну и одну передали ЦИК РФ, его получила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК
Вчера, 15:36
«
"Очень важно, что некоторые части ключа вы передаете пяти парламентским партиям", - сказала Памфилова, пообещав добросовестно отнестись к хранению своей части ключа.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023ПолитикаМоскваДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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