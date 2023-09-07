https://ria.ru/20230907/klyuchi-1894792470.html

В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования

В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования - РИА Новости, 07.09.2023

В ЦИК разделили ключ шифрования онлайн-голосования

Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) провела процедуру разделения ключей шифрования для проведения ДЭГ на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:39

2023-09-07T16:39

2023-09-07T16:39

единый день голосования в россии — 2023

политика

москва

донецкая народная республика

россия

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) провела процедуру разделения ключей шифрования для проведения ДЭГ на сентябрьских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов напомнил, что на выборах 2023 года результаты ДЭГ будут подводиться по каждому часовому поясу. В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах. "Это уникальная практика… (Раньше) приходилось ждать окончания голосования в самой западной точке (России)", - сказал он. Ключ шифрования ДЭГ разделили на семь частей, пять из них получили представители пяти парламентских партий, ТИК ДЭГ - одну и одну передали ЦИК РФ, его получила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "Очень важно, что некоторые части ключа вы передаете пяти парламентским партиям", - сказала Памфилова, пообещав добросовестно отнестись к хранению своей части ключа. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230907/deg-1894772190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, донецкая народная республика, россия, элла памфилова, госдума рф