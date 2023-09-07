https://ria.ru/20230907/kherson-1894739529.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.09.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:40

2023-09-07T13:40

2023-09-07T13:41

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230907/krym-1894681982.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность