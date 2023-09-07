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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:40
2023-09-07T13:40
2023-09-07T13:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщило в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 25 бойцов