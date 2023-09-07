https://ria.ru/20230907/khaker-1894700396.html

Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны

Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны - РИА Новости, 07.09.2023

Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны

Ростовский хакер осужден на два года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:14

2023-09-07T11:14

2023-09-07T11:14

происшествия

россия

ростовская область

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский хакер осужден на два года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области. "Игорем Баяндиным подана апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу. Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений", - говорится в релизе. Как выяснили спецслужбы, "региональный IT-специалист" причастен к украинской DDoS-атаке на критическую информационную инфраструктуру России, в том числе сайты президента, Минобороны, Сбербанка и Газпромбанка. Компьютерная атака произошла в феврале прошлого года на фоне начала специальной военной операции, а мотивом Баяндина выступило несогласие с действиями ВС РФ на Украине. Приговор по первой инстанции вынес в июне этого года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, признавший Баяндина виновным по части 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Теперь Ростовский областной суд утвердил решение. Баяндину назначено два года колонии-поселения и штраф в доход государства в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

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россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ростовская область, ростовский областной суд