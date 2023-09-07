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Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны - РИА Новости, 07.09.2023
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11:14 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/khaker-1894700396.html
Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны
Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны - РИА Новости, 07.09.2023
Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны
Ростовский хакер осужден на два года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:14
2023-09-07T11:14
происшествия
россия
ростовская область
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский хакер осужден на два года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области. "Игорем Баяндиным подана апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу. Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений", - говорится в релизе. Как выяснили спецслужбы, "региональный IT-специалист" причастен к украинской DDoS-атаке на критическую информационную инфраструктуру России, в том числе сайты президента, Минобороны, Сбербанка и Газпромбанка. Компьютерная атака произошла в феврале прошлого года на фоне начала специальной военной операции, а мотивом Баяндина выступило несогласие с действиями ВС РФ на Украине. Приговор по первой инстанции вынес в июне этого года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, признавший Баяндина виновным по части 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Теперь Ростовский областной суд утвердил решение. Баяндину назначено два года колонии-поселения и штраф в доход государства в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростовский областной суд
Ростовский хакер получил два года за атаку на сайты президента и Минобороны

Хакера Баяндина приговорили к двум годам за атаку на сайты Кремля и Минобороны

© iStock.com / South_agencyХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / South_agency
Хакер. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Ростовский хакер осужден на два года лишения свободы и штраф в полмиллиона рублей за атаку на сайты президента и Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.
"Игорем Баяндиным подана апелляционная жалоба на приговор суда по уголовному делу. Ростовским областным судом приговор оставлен без изменений", - говорится в релизе.
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5 сентября, 08:00
Как выяснили спецслужбы, "региональный IT-специалист" причастен к украинской DDoS-атаке на критическую информационную инфраструктуру России, в том числе сайты президента, Минобороны, Сбербанка и Газпромбанка. Компьютерная атака произошла в феврале прошлого года на фоне начала специальной военной операции, а мотивом Баяндина выступило несогласие с действиями ВС РФ на Украине.
Приговор по первой инстанции вынес в июне этого года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону, признавший Баяндина виновным по части 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Теперь Ростовский областной суд утвердил решение.
Баяндину назначено два года колонии-поселения и штраф в доход государства в 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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