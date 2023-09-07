https://ria.ru/20230907/kasko-1894249743.html

Клиенты Tele2 могут купить КАСКО всего на одну поездку или время парковки

Клиенты Tele2 могут купить КАСКО всего на одну поездку или время парковки - РИА Новости, 07.09.2023

Клиенты Tele2 могут купить КАСКО всего на одну поездку или время парковки

Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам возможность оформить новый уникальный страховой продукт – краткосрочное КАСКО с частичным... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:00

2023-09-07T10:00

2023-09-07T10:00

каско

страхование

новости компаний - экономика

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Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил клиентам возможность оформить новый уникальный страховой продукт – краткосрочное КАСКО с частичным возвратом денежных средств на счет мобильного телефона: на одну поездку, нужное количество километров или время парковки. Страховку можно оформить и на сайте оператора.Проект Tele2 совместно с партнером Simble обеспечивает страховую защиту вне зависимости от того, кто виноват в происшествии. Оформить страховку можно в любое удобное время онлайн на сайте партнера или на сайте оператора. При этом минимальная сумма оплаты – от 13 рублей, на любой срок при поездке в командировку, например, или на любое расстояние при поездке по платной дороге.Tele2 активно совершенствует возможности оформления страховых продуктов в рамках развития финансовых сервисов компании. Чтобы более тонко настроить страховые продукты, Tele2 заказала проведение исследования поведения покупателей на рынке страхования, выявив основные драйверы и барьеры при оформлении таких решений. Выводы показали, что в топ-4 востребованных продуктов вошли ОСАГО (74% респондентов), страхование недвижимости (32%), КАСКО (34%) и ДМС (33%). Клиентам также интересны страхование взрослого от болезней и несчастного случая (19% респондентов), банковское страхование (15%) и накопительное страхование жизни (14%).При этом новый продукт – "Краткосрочное КАСКО" – понравился 66% респондентов. В ходе исследования 22% опрошенных отметили привлекательность стоимости краткосрочного КАСКО, 14% – возможность застраховать автомобиль на короткий срок, 10% указали на выгодность предложения и условий страхования.Всего 7% опрошенных оформили ДСАГО, инвестиционному страхованию жизни и страхованию на случай диагностирования заболеваний отдали предпочтение по 6%. Чаще остальных страховых продуктов регулярно оформляют КАСКО, ДМС и страхование выезжающих за рубеж, а страхование имущества выбирают лишь в определенных случаях.При оценке драйверов покупки страховых продуктов выяснилось, что автомобилистам они, прежде всего, помогают избежать неопределенности. Так, 19% респондентов сталкивались с ситуациями, когда виновник ДТП неизвестен и процесс выплаты затягивается. Основными драйверами оформления КАСКО являются покрытие расходов на ремонт автомобиля, а также выплата стоимости автомобиля в случае его кражи.Главные причины оформления полиса ДМС – возмещение расходов на лечение (38%) и получение быстрого и качественного лечения (34%). При этом треть опрошенных устраивает качество ОМС, и они не нуждаются в дополнительном страховании.Что касается мотивации для страхования недвижимости, 39% опрошенных делают это для спокойствия, 32% – из желания обеспечить сохранность вещей, 27% – планируют таким образом избежать трат, а 24% оформляют страховку из-за опасения нанесения ущерба от соседей. Почти половина респондентов (45%) оплачивают страхование от несчастных случаев и болезней взрослого ввиду желания сократить риски потери дохода в случае происшествий.Почти половина опрошенных оплачивают детское страхование на время поездки ребенка в лагерь или на отдых – 49% интервьюируемых. Кроме этого, детское страхование оформляют тем, кто занимается спортом или имеет экстремальные увлечения. Продукт покрывает риски, связанные с детскими травмами, укусами клещей, полученную сумму можно использовать для лечения и реабилитации ребенка.Исследование проводилось методом онлайн-опроса. В нем приняли участие респонденты 25-60 лет, которые пользуются или планируют воспользоваться в ближайшие 3 месяца страховыми продуктами, и при этом самостоятельно выбирают страховую компанию.Услугу страхования в партнерстве с Tele2 предоставляет компания ООО "Зетта Страхование", оказывающая услуги страхования и специализирующаяся на обслуживании физических и юридических лиц. ㅤРекламаРекламодатель: ООО "Т2 Мобайл", ИНН 7743895280, erid: 4CQwVszH9pUkpdZuvXJИнформация о продавце:ООО "ФлексиДрайв" ОГРН: 1207700175814123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,подъезд/этаж/помещ. 3/15/Iд часть ком./ком. 8/8б

https://ria.ru/20230627/strakhovschik-1880617681.html

https://realty.ria.ru/20230810/kapremont-1889220124.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

каско, страхование, новости компаний - экономика