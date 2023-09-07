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Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.09.2023
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле
Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:43
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.
https://ria.ru/20230825/politika-1892303386.html
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дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире
Дмитрий Песков, Азербайджан, Армения, В мире
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле
Песков: Россия продолжит конструктивную работу с Арменией и Азербайджаном