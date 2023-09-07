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Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.09.2023
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12:28 07.09.2023 (обновлено: 12:43 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/karabakh-1894720735.html
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.09.2023
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле
Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:28
2023-09-07T12:43
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.
https://ria.ru/20230825/politika-1892303386.html
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дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире
Дмитрий Песков, Азербайджан, Армения, В мире
Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле

Песков: Россия продолжит конструктивную работу с Арменией и Азербайджаном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
МИД России и Азербайджана обсудили отношения Еревана и Баку
25 августа, 18:40
 
Дмитрий ПесковАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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