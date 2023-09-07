https://ria.ru/20230907/karabakh-1894720735.html

Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле

Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.09.2023

Москва продолжит конструктивную работу с Ереваном и Баку, заявили в Кремле

Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:28

2023-09-07T12:43

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает… скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку", - сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Армении о размещении Азербайджаном войск на границе с государством на фоне готовящихся учений армяно-американских военных.

https://ria.ru/20230825/politika-1892303386.html

азербайджан

армения

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дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире