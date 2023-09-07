https://ria.ru/20230907/kallas-1894762174.html

Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку

Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку - РИА Новости, 07.09.2023

Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ, решение о возможной отставке... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:54

2023-09-07T14:54

2023-09-07T14:54

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кая каллас

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ, решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. "Я добровольно не уйду с поста премьера. У меня предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом. А давить на эмоции, ожидая, что мои нервы сдадут, - это не путь в рамках закона", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.

https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html

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в мире, россия, эстония, кая каллас