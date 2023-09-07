https://ria.ru/20230907/kallas-1894762174.html
Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку
Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку - РИА Новости, 07.09.2023
Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ, решение о возможной отставке... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:54
2023-09-07T14:54
2023-09-07T14:54
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ, решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. "Я добровольно не уйду с поста премьера. У меня предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом. А давить на эмоции, ожидая, что мои нервы сдадут, - это не путь в рамках закона", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html
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в мире, россия, эстония, кая каллас
В мире, Россия, Эстония, Кая Каллас
Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку
Премьер Эстонии Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку
ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет пост после скандала с бизнесом ее мужа в РФ, решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент.
"Я добровольно не уйду с поста премьера. У меня предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом. А давить на эмоции, ожидая, что мои нервы сдадут, - это не путь в рамках закона", - сказала в четверг Каллас на пресс-конференции правительства.
Почти 70 процентов эстонцев выступают за отставку Каллас, показал опрос
Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
Каллас заявила, что останется премьером Эстонии при поддержке коалиции