https://ria.ru/20230907/izrail-1894660342.html

"Только по-русски": украинка пожаловалась на унижения в Израиле

"Только по-русски": украинка пожаловалась на унижения в Израиле - РИА Новости, 07.09.2023

"Только по-русски": украинка пожаловалась на унижения в Израиле

Киевлянка Ирина поделилась в беседе с "Украинской правдой" "шокирующим опытом" путешествия в Израиль, пожаловавшись на "издевательства" над украинцами в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:23

2023-09-07T05:23

2023-09-07T05:23

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Киевлянка Ирина поделилась в беседе с "Украинской правдой" "шокирующим опытом" путешествия в Израиль, пожаловавшись на "издевательства" над украинцами в аэропорту Бен-Гурион.По словам женщины, в декабре 2022 года она через Польшу прилетела в Тель-Авив, чтобы по приглашению друзей провести в Израиле зиму. Однако сразу же по прилету в аэропорт Бен-Гурион начались проблемы: на паспортном контроле долго изучали ее документы, после чего приказали ждать решения в зале ожидания.Вскоре Ирину вызвали на "пятиминутное" собеседование, сотрудница задала два вопроса: есть ли у нее дети и замужем ли она. Получив отрицательный ответ, на киевлянку посмотрели "с осуждением" и заявили, что она "может оформить здесь брак", после чего вновь отправили ждать.Как утверждает украинка, в зале ожидания не давали еду и воду, а купить что-либо было невозможно. "Мы все познакомились, среди нас были россияне. Их пропускали, по крайней мере половину, а из украинцев – никого", - пожаловалась она.Во время второго "собеседования" сотрудник таможни начали спрашивать украинку, зачем она приехала на 90 дней, но объяснение про конфликт и проблемы с инфраструктурой вызвало у него насмешку. Ночью Ирину вызвали и заявили, что ее дело "сейчас будет рассматривать министр иностранных дел", после чего она поняла, что над ней "насмехаются"."Отдельное издевательство, которое я заметила – речь. У меня британское экономическое образование и хороший уровень английского. Я не захотела общаться с работниками паспортного контроля на русском. Но они были недовольны и разговаривали исключительно по-русски, почти без акцента, поэтому я подумала, что, видимо, они являются выходцами из России", - возмутилась Ирина.Спустя трое суток сотрудник аэропорта передал женщине документы о депортации с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, ее заподозрили в желании "остаться и получать социальную помощь". При этом на борту, на котором киевлянка вылетела из Израиля, были еще 16 ее соотечественниц, которые прилетели компанией-лоукостером и сразу же на выходе из самолета и без проверки документов были депортированы."Этот израильский опыт меня травмировал, я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду. Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине", - утверждает Ирина.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230820/ukraintsy-1891127884.html

https://ria.ru/20230903/israel-1893974219.html

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