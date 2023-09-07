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Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий
Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий - РИА Новости, 07.09.2023
Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий
Пентагон в среду не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:19
2023-09-07T10:19
2023-09-07T18:29
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пентагон в среду не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства."Ведомство планировало провести <...> испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о <...> развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось", — приводит агентство заявление Пентагона.Отмечается, что речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия.В заявлении не уточняется, что привело к отмене испытания. Однако сообщается, что даже без него ведомство смогло "успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения".Россия, в свою очередь, уже использует гиперзвуковые ракеты в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20230906/raketa-1894500354.html
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министерство обороны сша, в мире, сша, канаверал, флорида
Министерство обороны США, В мире, США, Канаверал, Флорида
Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий
Bloomberg: Пентагон не смог испытать демонстратор гиперзвуковых технологий