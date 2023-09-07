https://ria.ru/20230907/ispytaniya-1894685572.html

Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий

Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий - РИА Новости, 07.09.2023

Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий

Пентагон в среду не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:19

2023-09-07T10:19

2023-09-07T18:29

министерство обороны сша

в мире

сша

канаверал

флорида

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пентагон в среду не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление ведомства."Ведомство планировало провести <...> испытание на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, чтобы проинформировать о <...> развитии гиперзвуковых технологий, но в результате предполетных проверок испытание не состоялось", — приводит агентство заявление Пентагона.Отмечается, что речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия.В заявлении не уточняется, что привело к отмене испытания. Однако сообщается, что даже без него ведомство смогло "успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения".Россия, в свою очередь, уже использует гиперзвуковые ракеты в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20230906/raketa-1894500354.html

сша

канаверал

флорида

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министерство обороны сша, в мире, сша, канаверал, флорида