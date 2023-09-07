СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google
Guardian: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений законов конкуренции, сообщила в четверг газета Guardian.
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"Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни… Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека", - говорится в сообщении издания.
Иск был подан в Апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех британских потребителей. Компанию обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынке для завышения цен для рекламодателей, что в конечном итоге ведет к повышению стоимости услуг и товаров для потребителей, пишет Guardian. Отмечается, что представителем в коллективном иске выступила активистка Никки Стопфорд, выступающая за защиту прав потребителей. По ее словам, Google является поисковой системой по умолчанию практически на всех телефонах в Британии, и компания злоупотребляет своим влиянием на рынке для получения большей прибыли, сообщает газета.
Представитель Google назвал иск "спекулятивным и оппортунистическим" и заявил, что компания намерена "решительно" защищать свою позицию, говорится в статье.
В 2022 году Google заработал на рекламе более 224 миллиардов долларов, что составляет почти 80% прибыли его материнской компании Alphabet, отмечает издание.
В прошлом году Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах. Целью расследования является выявить возможные антиконкурентные действий компаний в этой сфере.