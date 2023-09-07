https://ria.ru/20230907/isk-1894780044.html

СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google

СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google

Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:58

2023-09-07T15:58

2023-09-07T15:59

технологии

великобритания

apple

google

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений законов конкуренции, сообщила в четверг газета Guardian. "Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни… Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека", - говорится в сообщении издания. Иск был подан в Апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех британских потребителей. Компанию обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынке для завышения цен для рекламодателей, что в конечном итоге ведет к повышению стоимости услуг и товаров для потребителей, пишет Guardian. Отмечается, что представителем в коллективном иске выступила активистка Никки Стопфорд, выступающая за защиту прав потребителей. По ее словам, Google является поисковой системой по умолчанию практически на всех телефонах в Британии, и компания злоупотребляет своим влиянием на рынке для получения большей прибыли, сообщает газета. Представитель Google назвал иск "спекулятивным и оппортунистическим" и заявил, что компания намерена "решительно" защищать свою позицию, говорится в статье. В 2022 году Google заработал на рекламе более 224 миллиардов долларов, что составляет почти 80% прибыли его материнской компании Alphabet, отмечает издание. В прошлом году Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах. Целью расследования является выявить возможные антиконкурентные действий компаний в этой сфере.

https://ria.ru/20230817/google-1890575775.html

https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, великобритания, apple, google