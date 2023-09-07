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СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google - РИА Новости, 07.09.2023
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15:58 07.09.2023 (обновлено: 15:59 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/isk-1894780044.html
СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google
СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google
Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:58
2023-09-07T15:59
технологии
великобритания
apple
google
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений законов конкуренции, сообщила в четверг газета Guardian. "Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни… Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека", - говорится в сообщении издания. Иск был подан в Апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех британских потребителей. Компанию обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынке для завышения цен для рекламодателей, что в конечном итоге ведет к повышению стоимости услуг и товаров для потребителей, пишет Guardian. Отмечается, что представителем в коллективном иске выступила активистка Никки Стопфорд, выступающая за защиту прав потребителей. По ее словам, Google является поисковой системой по умолчанию практически на всех телефонах в Британии, и компания злоупотребляет своим влиянием на рынке для получения большей прибыли, сообщает газета. Представитель Google назвал иск "спекулятивным и оппортунистическим" и заявил, что компания намерена "решительно" защищать свою позицию, говорится в статье. В 2022 году Google заработал на рекламе более 224 миллиардов долларов, что составляет почти 80% прибыли его материнской компании Alphabet, отмечает издание. В прошлом году Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах. Целью расследования является выявить возможные антиконкурентные действий компаний в этой сфере.
https://ria.ru/20230817/google-1890575775.html
https://ria.ru/20230812/roskomnadzor-1889751679.html
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технологии, великобритания, apple, google
Технологии, Великобритания, Apple, Google
СМИ: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google

Guardian: в Британии подали групповой иск на 7,3 миллиарда фунтов против Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компания Google столкнулась с коллективным иском на сумму в 7,3 миллиарда фунтов стерлингов от лица всех потребителей в Великобритании из-за якобы нарушений законов конкуренции, сообщила в четверг газета Guardian.
«
"Google столкнулся с новым иском на сумму в несколько миллиардов фунтов от потребителей в Великобритании, которые обвиняют компанию в том, что она способствует росту стоимости жизни… Требуемая компенсация для 65 миллионов потребителей в Великобритании старше 16 лет оценивается в 7,3 миллиарда фунтов, что составляет в среднем по 100 фунтов на человека", - говорится в сообщении издания.
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Иск был подан в Апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех британских потребителей. Компанию обвиняют в использовании своего доминирующего положения на рынке для завышения цен для рекламодателей, что в конечном итоге ведет к повышению стоимости услуг и товаров для потребителей, пишет Guardian. Отмечается, что представителем в коллективном иске выступила активистка Никки Стопфорд, выступающая за защиту прав потребителей. По ее словам, Google является поисковой системой по умолчанию практически на всех телефонах в Британии, и компания злоупотребляет своим влиянием на рынке для получения большей прибыли, сообщает газета.
Представитель Google назвал иск "спекулятивным и оппортунистическим" и заявил, что компания намерена "решительно" защищать свою позицию, говорится в статье.
В 2022 году Google заработал на рекламе более 224 миллиардов долларов, что составляет почти 80% прибыли его материнской компании Alphabet, отмечает издание.
В прошлом году Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах. Целью расследования является выявить возможные антиконкурентные действий компаний в этой сфере.
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