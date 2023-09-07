Рейтинг@Mail.ru
При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html
При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека
При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2023
При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека
Ледяная пещера обрушилась недалеко от иранского города Исфахан, когда там находилась с экскурсией семья местных жителей, в результате два родителя погибли,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T00:46
2023-09-07T00:46
исфахан
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_3ae7cddfc87114faa0cc10eb82e187e2.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ледяная пещера обрушилась недалеко от иранского города Исфахан, когда там находилась с экскурсией семья местных жителей, в результате два родителя погибли, ребенок, получив ранения, остался жив, передает агентство Fars со ссылкой на главу управления кризисными ситуациями по городу Исфахан. Семья из трех человек отправилась в ледяную пещеру в районе Семирам на туристическую экскурсию в среду. "В ходе нее (экскурсии - ред.) пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/indiya-1891680597.html
исфахан
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_551:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_9aee52e2338e3720ac2d9f212cb5946d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
исфахан, иран
Исфахан, Иран
При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека

Fars: при обрушении пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ледяная пещера обрушилась недалеко от иранского города Исфахан, когда там находилась с экскурсией семья местных жителей, в результате два родителя погибли, ребенок, получив ранения, остался жив, передает агентство Fars со ссылкой на главу управления кризисными ситуациями по городу Исфахан.
Семья из трех человек отправилась в ледяную пещеру в районе Семирам на туристическую экскурсию в среду.
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек
23 августа, 10:36
"В ходе нее (экскурсии - ред.) пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения", - говорится в сообщении.
 
ИсфаханИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала