https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2023

При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека

Ледяная пещера обрушилась недалеко от иранского города Исфахан, когда там находилась с экскурсией семья местных жителей, в результате два родителя погибли,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:46

2023-09-07T00:46

2023-09-07T00:46

исфахан

иран

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ледяная пещера обрушилась недалеко от иранского города Исфахан, когда там находилась с экскурсией семья местных жителей, в результате два родителя погибли, ребенок, получив ранения, остался жив, передает агентство Fars со ссылкой на главу управления кризисными ситуациями по городу Исфахан. Семья из трех человек отправилась в ледяную пещеру в районе Семирам на туристическую экскурсию в среду. "В ходе нее (экскурсии - ред.) пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/indiya-1891680597.html

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исфахан, иран