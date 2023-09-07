https://ria.ru/20230907/interpol-1894785945.html
Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации
Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации - РИА Новости, 07.09.2023
Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью газете Politico пожаловался на финансовые трудности, с которыми сталкивается организация. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:20
2023-09-07T16:20
2023-09-07T16:20
интерпол
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью газете Politico пожаловался на финансовые трудности, с которыми сталкивается организация. "Проблемы огромны. Я не могу сказать, что у нас есть достаточно ресурсов", - отметил он. По словам Стока, Интерпол перегружен делами о сексуальной эксплуатации детей, киберпреступлениях и распространении наркотиков. Он добавил, что проблемы с финансированием организации связаны с надвигающейся рецессией и энергетическим кризисом. Как считает генсек Интерпола, потребуется десятки миллионов евро для поддержания новых систем данных и биометрического анализа. Согласно газете, в организацию в 2022 году поступили 195 миллионов евро, при этом из них 86 миллионов евро были "добровольными взносами" ряда стран.
https://ria.ru/20230523/interpol-1873558097.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интерпол, в мире
Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации
Генсек Сток: Интерполу не хватает ресурсов, включая финансовые
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью газете Politico
пожаловался на финансовые трудности, с которыми сталкивается организация.
"Проблемы огромны. Я не могу сказать, что у нас есть достаточно ресурсов", - отметил он. По словам Стока, Интерпол перегружен делами о сексуальной эксплуатации детей, киберпреступлениях и распространении наркотиков. Он добавил, что проблемы с финансированием организации связаны с надвигающейся рецессией и энергетическим кризисом. Как считает генсек Интерпола, потребуется десятки миллионов евро для поддержания новых систем данных и биометрического анализа.
Согласно газете, в организацию в 2022 году поступили 195 миллионов евро, при этом из них 86 миллионов евро были "добровольными взносами" ряда стран.
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