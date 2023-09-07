https://ria.ru/20230907/interpol-1894785945.html

Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации

Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации - РИА Новости, 07.09.2023

Генсек Интерпола пожаловался на финансовые трудности организации

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью газете Politico пожаловался на финансовые трудности, с которыми сталкивается организация. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:20

2023-09-07T16:20

2023-09-07T16:20

интерпол

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153331/79/1533317937_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_d4863127d1cb3c246de389e4dd4d45fd.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток в интервью газете Politico пожаловался на финансовые трудности, с которыми сталкивается организация. "Проблемы огромны. Я не могу сказать, что у нас есть достаточно ресурсов", - отметил он. По словам Стока, Интерпол перегружен делами о сексуальной эксплуатации детей, киберпреступлениях и распространении наркотиков. Он добавил, что проблемы с финансированием организации связаны с надвигающейся рецессией и энергетическим кризисом. Как считает генсек Интерпола, потребуется десятки миллионов евро для поддержания новых систем данных и биометрического анализа. Согласно газете, в организацию в 2022 году поступили 195 миллионов евро, при этом из них 86 миллионов евро были "добровольными взносами" ряда стран.

https://ria.ru/20230523/interpol-1873558097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

интерпол, в мире