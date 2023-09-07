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Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников - РИА Новости, 07.09.2023
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Липецкая область
 
17:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/indeksatsiya-1894814754.html
Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников
Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников - РИА Новости, 07.09.2023
Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников
Власти Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду категорий бюджетников, которые не попали в майские указы президента России, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:48
2023-09-07T17:48
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду категорий бюджетников, которые не попали в майские указы президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. "На 5,5% хотим проиндексировать зарплаты работников учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, центров "Мои документы", молодежной политики, потребительского рынка, средств массовой информации", - написал Артамонов. Губернатор отметил, что предлагаемые изменения регионального закона об оплате труда работников областных государственных учреждений будут рассмотрены на ближайшей сессии областного Совета депутатов. "Теперь необходимо, чтобы нашу инициативу поддержал региональный парламент. Попросил спикера Облсовета Дмитрия Аверова организовать внеочередную сессию, чтобы уже в октябре люди получили повышенную зарплату", - закончил Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду категорий бюджетников, которые не попали в майские указы президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"На 5,5% хотим проиндексировать зарплаты работников учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, центров "Мои документы", молодежной политики, потребительского рынка, средств массовой информации", - написал Артамонов.
Губернатор отметил, что предлагаемые изменения регионального закона об оплате труда работников областных государственных учреждений будут рассмотрены на ближайшей сессии областного Совета депутатов.
"Теперь необходимо, чтобы нашу инициативу поддержал региональный парламент. Попросил спикера Облсовета Дмитрия Аверова организовать внеочередную сессию, чтобы уже в октябре люди получили повышенную зарплату", - закончил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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