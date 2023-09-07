https://ria.ru/20230907/indeksatsiya-1894814754.html

Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников

Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников - РИА Новости, 07.09.2023

Липецкий губернатор сообщил об индексации зарплат бюджетников

Власти Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду категорий бюджетников, которые не попали в майские указы президента России, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:48

2023-09-07T17:48

2023-09-07T17:48

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg

ЛИПЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду категорий бюджетников, которые не попали в майские указы президента России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. "На 5,5% хотим проиндексировать зарплаты работников учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, центров "Мои документы", молодежной политики, потребительского рынка, средств массовой информации", - написал Артамонов. Губернатор отметил, что предлагаемые изменения регионального закона об оплате труда работников областных государственных учреждений будут рассмотрены на ближайшей сессии областного Совета депутатов. "Теперь необходимо, чтобы нашу инициативу поддержал региональный парламент. Попросил спикера Облсовета Дмитрия Аверова организовать внеочередную сессию, чтобы уже в октябре люди получили повышенную зарплату", - закончил Артамонов.

https://ria.ru/20220920/sotskontrakt-1818059185.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов