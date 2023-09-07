https://ria.ru/20230907/imuschestvo-1894720491.html

В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным

В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным - РИА Новости, 07.09.2023

В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным

В Кремле считают незаконным возможное изъятие в США имущества граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:27

2023-09-07T12:27

2023-09-07T23:52

сша

в мире

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Кремле считают незаконным возможное изъятие в США имущества граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что в Москве не оставят без внимания ни один случай незаконного изъятия имущества. Каждый инцидент имеет свои особенности и детали, в которых нужно будет разобраться, но все они приведут к судебным процессам.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что некоторые российские предприниматели уже успешно обжаловали в европейских судах незаконные действия."Эта работа и по линии наших бизнесменов, и по линии государства будет продолжаться", — добавил Песков.Говоря об изъятии США имущества россиян, Песков заявил, что утверждения о найденных правовых обстоятельствах этого беззаконны и похожи на юридический нонсенс.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые передаст активы, изъятые у российских предпринимателей, находящихся под санкциями, в пользу украинских военных. В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на "реинтеграцию и реабилитацию" ветеранов.Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в санкционных списках с 2014 года.Бизнесмен назвал изъятие его денег преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20230907/uran-1894722337.html

https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, россия, дмитрий песков