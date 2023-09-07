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В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным - РИА Новости, 07.09.2023
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12:27 07.09.2023 (обновлено: 23:52 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/imuschestvo-1894720491.html
В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным
В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным - РИА Новости, 07.09.2023
В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным
В Кремле считают незаконным возможное изъятие в США имущества граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:27
2023-09-07T23:52
сша
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Кремле считают незаконным возможное изъятие в США имущества граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами&quot;, — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что в Москве не оставят без внимания ни один случай незаконного изъятия имущества. Каждый инцидент имеет свои особенности и детали, в которых нужно будет разобраться, но все они приведут к судебным процессам.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что некоторые российские предприниматели уже успешно обжаловали в европейских судах незаконные действия."Эта работа и по линии наших бизнесменов, и по линии государства будет продолжаться", — добавил Песков.Говоря об изъятии США имущества россиян, Песков заявил, что утверждения о найденных правовых обстоятельствах этого беззаконны и похожи на юридический нонсенс.Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые передаст активы, изъятые у российских предпринимателей, находящихся под санкциями, в пользу украинских военных. В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на "реинтеграцию и реабилитацию" ветеранов.Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в санкционных списках с 2014 года.Бизнесмен назвал изъятие его денег преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20230907/uran-1894722337.html
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сша, в мире, россия, дмитрий песков
США, В мире, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали изъятие в США имущества россиян незаконным

Песков назвал незаконным изъятие в США имущества россиян

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Кремле считают незаконным возможное изъятие в США имущества граждан России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Все случаи, связанные с блокировкой и арестом или другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности Российской Федерации за границей, мы считаем незаконными актами", — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в Москве не оставят без внимания ни один случай незаконного изъятия имущества. Каждый инцидент имеет свои особенности и детали, в которых нужно будет разобраться, но все они приведут к судебным процессам.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что некоторые российские предприниматели уже успешно обжаловали в европейских судах незаконные действия.
"Эта работа и по линии наших бизнесменов, и по линии государства будет продолжаться", — добавил Песков.
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Говоря об изъятии США имущества россиян, Песков заявил, что утверждения о найденных правовых обстоятельствах этого беззаконны и похожи на юридический нонсенс.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые передаст активы, изъятые у российских предпринимателей, находящихся под санкциями, в пользу украинских военных. В пресс-релизе Госдепа отмечается, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на "реинтеграцию и реабилитацию" ветеранов.
Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который фигурирует в санкционных списках с 2014 года.
Бизнесмен назвал изъятие его денег преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.
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