https://ria.ru/20230907/ii-1894756240.html
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:36
2023-09-07T14:36
2023-09-07T14:36
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. при участии государственных корпораций и организаций с государственным участием обеспечить корректировку их стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таких корпораций и организаций", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230907/kompetentsii-1894754414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний
Стратегию цифровой трансформации госкомпаний скорректируют для внедрения ИИ