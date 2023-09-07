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Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний - РИА Новости, 07.09.2023
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14:36 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ii-1894756240.html
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:36
2023-09-07T14:36
экономика
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. при участии государственных корпораций и организаций с государственным участием обеспечить корректировку их стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таких корпораций и организаций", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.
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экономика, россия, владимир путин, технологии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний

Стратегию цифровой трансформации госкомпаний скорректируют для внедрения ИИ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации:.. при участии государственных корпораций и организаций с государственным участием обеспечить корректировку их стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таких корпораций и организаций", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях
Вчера, 14:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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