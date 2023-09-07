https://ria.ru/20230907/ii-1894756240.html

Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний

Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил скорректировать стратегию цифровой трансформации госкомпаний

Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:36

2023-09-07T14:36

2023-09-07T14:36

экономика

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и организаций с госучастием для ускорения внедрения искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:.. при участии государственных корпораций и организаций с государственным участием обеспечить корректировку их стратегий цифровой трансформации в целях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность таких корпораций и организаций", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 25 декабря 2023 года.

https://ria.ru/20230907/kompetentsii-1894754414.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, технологии