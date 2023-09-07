https://ria.ru/20230907/ii-1894752749.html

Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании

Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:23

2023-09-07T14:23

2023-09-07T14:26

владимир путин

михаил мишустин

технологии

образование - общество

наука

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах повышения квалификации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта... в том числе обеспечив начиная с 2024 года поэтапное применение образовательного модуля "Системы искусственного интеллекта" в составе образовательных программ высшего образования и программ повышения квалификации в качестве обязательного модуля", - говорится в поручении. Срок представления доклада - до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html

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владимир путин, михаил мишустин, технологии, образование - общество