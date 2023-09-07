https://ria.ru/20230907/ii-1894752749.html
Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании
Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании
Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:23
2023-09-07T14:23
2023-09-07T14:26
владимир путин
михаил мишустин
технологии
образование - общество
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил со следующего года поэтапно применять модуль "Системы искусственного интеллекта" в высшем образовании и программах повышения квалификации, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта... в том числе обеспечив начиная с 2024 года поэтапное применение образовательного модуля "Системы искусственного интеллекта" в составе образовательных программ высшего образования и программ повышения квалификации в качестве обязательного модуля", - говорится в поручении. Срок представления доклада - до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, технологии, образование - общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии, Образование - Общество, Наука
Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании
Путин поручил применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании с 2024 года