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Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
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14:09 07.09.2023 (обновлено: 14:44 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ii-1894747206.html
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:09
2023-09-07T14:44
технологии
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", - говорится в поручении. Срок предоставления доклада - до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

Путин поручил до 2030 года обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", - говорится в поручении.
Срок предоставления доклада - до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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