https://ria.ru/20230907/ii-1894747206.html
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:09
2023-09-07T14:09
2023-09-07T14:44
технологии
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", - говорится в поручении. Срок предоставления доклада - до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230905/diagnoz-1894280232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Путин поручил до 2030 года обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ