https://ria.ru/20230907/ii-1894747206.html

Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:09

2023-09-07T14:44

технологии

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", - говорится в поручении. Срок предоставления доклада - до 1 декабря 2023 года, далее - один раз в год. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230905/diagnoz-1894280232.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, михаил мишустин, владимир путин