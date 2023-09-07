https://ria.ru/20230907/granata-1894655213.html

Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет - РИА Новости, 07.09.2023

Источник: военные получили новейшую гранату для защиты от управляемых ракет

Российская армия приняла на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, способную укрыть бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет, РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:04

2023-09-07T03:04

2023-09-07T05:37

специальная военная операция на украине

безопасность

антон семеняко (временный директор цнииточмаш)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российская армия приняла на снабжение новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У, способную укрыть бойцов и технику от удара высокоточных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Началась постановка на снабжение Вооруженных сил РФ унифицированной ручной дымовой гранаты РДГ-У", - сказал он.Как ранее сообщали журналистам в госкорпорации "Ростех", РДГ-У, госиспытания которой завершились в феврале 2023 года, обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и высокоточного оружия с тепловизионными системами прицеливания.В РДГ-У реализован комбинированный принцип действия – дымообразующий состав изделия, с одной стороны, создает в воздухе так называемую мгновенную завесу в момент срабатывания, с другой стороны, граната имеет курящийся элемент, что позволяет подпитывать завесу длительное время. Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов.В свою очередь временный гендиректор предприятия-разработчика данной гранаты – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, находится в доверенном управлении концерна "Калашников" Ростеха) Антон Семеняко рассказывал в интервью РИА Новости, что РДГ-У позволит бойцам самим обеспечивать себе дымовую завесу без привлечения спецтехники и специалистов по радиационной, химической и биологической защите.

https://ria.ru/20230823/aviatsiya-1891639450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, антон семеняко (временный директор цнииточмаш)