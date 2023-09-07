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Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
19:58 07.09.2023 (обновлено: 20:00 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/govyadina-1894844117.html
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России - РИА Новости, 07.09.2023
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России
Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:58
2023-09-07T20:00
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
россия
казахстан
георгий филимонов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. &quot;По итогам семи месяцев этого года Подмосковье заняло первое место в стране по объемам поставок говядины на экспорт. За границу было поставлено более 14 тысяч тонн этой продукции на сумму в 91,3 миллиона долларов&quot;, - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.При этом, по словам Филимонова, экспорт подмосковной говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт - на 173%, в Армению - на 90%. Наибольший объем поставок мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Белоруссию.
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экономика, московская область (подмосковье), россия, казахстан, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Казахстан, Георгий Филимонов

Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВ агропромышленном холдинге
В агропромышленном холдинге - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
«

"По итогам семи месяцев этого года Подмосковье заняло первое место в стране по объемам поставок говядины на экспорт. За границу было поставлено более 14 тысяч тонн этой продукции на сумму в 91,3 миллиона долларов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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При этом, по словам Филимонова, экспорт подмосковной говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт - на 173%, в Армению - на 90%. Наибольший объем поставок мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Белоруссию.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияКазахстанГеоргий Филимонов
 
 
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