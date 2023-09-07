https://ria.ru/20230907/govyadina-1894844117.html
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России - РИА Новости, 07.09.2023
Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России
Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:58
2023-09-07T19:58
2023-09-07T20:00
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "По итогам семи месяцев этого года Подмосковье заняло первое место в стране по объемам поставок говядины на экспорт. За границу было поставлено более 14 тысяч тонн этой продукции на сумму в 91,3 миллиона долларов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.При этом, по словам Филимонова, экспорт подмосковной говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт - на 173%, в Армению - на 90%. Наибольший объем поставок мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Белоруссию.
https://ria.ru/20230829/podmoskove-1892979629.html
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экономика, московская область (подмосковье), россия, казахстан, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Казахстан, Георгий Филимонов