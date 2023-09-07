https://ria.ru/20230907/govyadina-1894844117.html

Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России

Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России - РИА Новости, 07.09.2023

Подмосковье стало лидером по экспорту говядины в России

Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:58

2023-09-07T19:58

2023-09-07T20:00

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

россия

казахстан

георгий филимонов

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подмосковье стало лидирующим регионом по экспорту говядины по итогам семи месяцев этого года, сообщил курирующий минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "По итогам семи месяцев этого года Подмосковье заняло первое место в стране по объемам поставок говядины на экспорт. За границу было поставлено более 14 тысяч тонн этой продукции на сумму в 91,3 миллиона долларов", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.При этом, по словам Филимонова, экспорт подмосковной говядины в Казахстан увеличился на 315%, в Кувейт - на 173%, в Армению - на 90%. Наибольший объем поставок мяса крупного рогатого скота ведётся в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Белоруссию.

https://ria.ru/20230829/podmoskove-1892979629.html

московская область (подмосковье)

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), россия, казахстан, георгий филимонов