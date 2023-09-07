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На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
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09:48 07.09.2023 (обновлено: 10:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/gosizmena-1894677767.html
На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ
На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ
Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает краевое управление... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:48
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хабаровск
вооруженные силы украины
происшествия
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает краевое управление ФСБ в четверг."Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Кроме того, как отмечается, мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против Вооруженных сил России, "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона".
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хабаровск
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хабаровск, вооруженные силы украины, происшествия
Хабаровск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ

УФСБ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене после перевода денег ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает краевое управление ФСБ в четверг.
"Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против Вооруженных сил России, "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона".
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