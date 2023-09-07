https://ria.ru/20230907/gosizmena-1894677767.html

На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ

На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

На жителя Хабаровска завели дело после перевода денег ВСУ

Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает краевое управление... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:48

2023-09-07T09:48

2023-09-07T10:09

хабаровск

вооруженные силы украины

происшествия

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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Хабаровска за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает краевое управление ФСБ в четверг."Следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Хабаровчанин осуществлял переводы денежных средств одному из формирований ВСУ для приобретения оружия, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Кроме того, как отмечается, мужчина планировал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ против Вооруженных сил России, "совершать иные подрывные акции в ущерб безопасности страны на территории региона".

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

хабаровск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, вооруженные силы украины, происшествия