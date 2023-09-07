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Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России

Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России - РИА Новости, 07.09.2023

Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России

США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:24

2023-09-07T23:24

2023-09-07T23:29

россия

государственный департамент сша

единый день голосования в россии — 2023

сша

украина

госдума рф

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей, сообщает госдепартамент."США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений", - говорится в заявлении.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, государственный департамент сша, единый день голосования в россии — 2023, сша, украина, госдума рф