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Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России
Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России - РИА Новости, 07.09.2023
Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России
США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:24
2023-09-07T23:24
2023-09-07T23:29
россия
государственный департамент сша
единый день голосования в россии — 2023
сша
украина
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. США могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей, сообщает госдепартамент."США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений", - говорится в заявлении.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, государственный департамент сша, единый день голосования в россии — 2023, сша, украина, госдума рф
Россия, Государственный департамент США, Единый день голосования в России — 2023, США, Украина, Госдума РФ
Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в России
Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах России и Крыму